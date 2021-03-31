康城影展將播放《幻愛》導演周冠威反修例紀錄片

第74屆法國康城影展在即將閉幕之際，宣布將於周五播放曾經執導《十年》、《幻愛》的本港導演周冠威關於反修例事件的紀錄片《時代革命》(Revolution of Our Times)。

影展總監聲明指，對播放周冠威的作品《時代革命》感到自豪，《華爾街日報》報道指，康城影展是留到最後一刻才宣布周五以「特別放映」形式播放這套長2個半小時的紀錄片。影片講述2019年在港發生的反修例風波，攝製隊跟隨7組示威者，拍攝「理大圍城」及「元朗721」等不同事件。

周冠威接受接受外媒訪問時坦承，由於政治審查，相信此片不能在香港戲院放映，但作品在康城影展首映可以讓國際社會知道香港發生的事，又指自己拍攝作品時未有考慮可能出現的後果。周冠威又表示，今年春天向康城電影節寄出紀錄片初版，獲悉可有特別放映機會，上月29日才將現時放映的最終修訂版寄到康城，期間將未剪輯的片段，送到其他地區存放。