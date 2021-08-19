康文署確認殉職修樹女工將獲安葬浩園

西環早前發生恐怖致命意外，康文署樹木組一輛吊臂車周三(18日)於西營盤突然折斷，55歲資深修樹女工曾賽茹身亡。康文署昨晚確認，已獲公務員事務局批准，讓死者安葬浩園。

死者家屬昨與康文署代表開會，商討死者殮葬等安排。死者家屬表示，與會的包括包括康文署長、副署長、助理署長、香港西樹木組總經理及總行政主任。家屬透露，署方會按法例安排約9萬元殮葬補助金，另外會發放補償，包括發還死者退休金、有薪年假，以及勞工法例下的僱員賠償。

過去一年無故障記錄

康文署昨晚回覆傳媒查詢時，確認已獲公務員事務局批准讓死者安葬浩園，並已通知死者家屬。署方又指，涉事升降台由合資格的外判承辦商負責保養及維修，並須根據服務合約規定每年進行兩次定期檢查，以及每12個月通過及取得相關規例的徹底檢驗結果證明書，才可使用。署方續指，涉事升降台的最後檢查日期為今年3月20日，過去一年並無故障紀錄，而事發時涉事車輛的支撐腳已伸出並緊貼地面，車輛處於穩定狀態。當局正就升降工作台意外進行詳細調查，冀找出意外成因，待調查完成後，署方會向家屬作出解釋。

相關新聞：

康文署長爭取修樹女工安葬浩園

西環剪樹升降台疑斷裂急墜 女工送院後不治 (有片)