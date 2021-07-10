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康文署18區設「奧運直播區」
5 小時前
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東京奧運康文署奧運直播香港運動員
康文署18區設「奧運直播區」

東京奧運本月23日開幕，康文署將在九龍公園體育館舉行「奧運直播區」啟動活動，除了有運動示範及同樂活動外，亦會有香港運動員分享運動知識，為香港運動員打氣。

雖然本地電視台亦會播出奧運比賽情況，但康文署將在轄下18區指定體育館設置「奧運直播區」播放奧運賽事節目，並於23日晚上起開放。由7月24日至8月8日期間的開放時間為早上8時至晚上11時。各個場地亦會展示以香港運動員參與奧運為主題的展板。
 

康文署「奧運直播區」

  1. 中西區士美非路體育館    
  2. 南區香港仔網球及壁球中心
  3. 東區柴灣體育館    
  4. 灣仔港灣道體育館
  5. 油尖旺九龍公園體育館    
  6. 深水埗北河街體育館
  7. 九龍城佛光街體育館    
  8. 觀塘鯉魚門體育館
  9. 黃大仙彩虹道體育館    
  10. 西貢香港單車館
  11. 沙田圓洲角體育館    
  12. 大埔區大埔體育館
  13. 北區保榮路體育館    
  14. 元朗天水圍體育館
  15. 屯門賽馬會屯門蝴蝶灣體育館    
  16. 葵青青衣西南體育館
  17. 荃灣區荃灣體育館    
  18. 離島東涌文東路體育館
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/康文署18區設「奧運直播區」-275421
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