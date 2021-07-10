康文署18區設「奧運直播區」
5 小時前
康文署18區設「奧運直播區」
東京奧運本月23日開幕，康文署將在九龍公園體育館舉行「奧運直播區」啟動活動，除了有運動示範及同樂活動外，亦會有香港運動員分享運動知識，為香港運動員打氣。
雖然本地電視台亦會播出奧運比賽情況，但康文署將在轄下18區指定體育館設置「奧運直播區」播放奧運賽事節目，並於23日晚上起開放。由7月24日至8月8日期間的開放時間為早上8時至晚上11時。各個場地亦會展示以香港運動員參與奧運為主題的展板。
康文署「奧運直播區」
- 中西區士美非路體育館
- 南區香港仔網球及壁球中心
- 東區柴灣體育館
- 灣仔港灣道體育館
- 油尖旺九龍公園體育館
- 深水埗北河街體育館
- 九龍城佛光街體育館
- 觀塘鯉魚門體育館
- 黃大仙彩虹道體育館
- 西貢香港單車館
- 沙田圓洲角體育館
- 大埔區大埔體育館
- 北區保榮路體育館
- 元朗天水圍體育館
- 屯門賽馬會屯門蝴蝶灣體育館
- 葵青青衣西南體育館
- 荃灣區荃灣體育館
- 離島東涌文東路體育館
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/康文署18區設「奧運直播區」-275421