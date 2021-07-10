康文署18區設「奧運直播區」

東京奧運本月23日開幕，康文署將在九龍公園體育館舉行「奧運直播區」啟動活動，除了有運動示範及同樂活動外，亦會有香港運動員分享運動知識，為香港運動員打氣。

雖然本地電視台亦會播出奧運比賽情況，但康文署將在轄下18區指定體育館設置「奧運直播區」播放奧運賽事節目，並於23日晚上起開放。由7月24日至8月8日期間的開放時間為早上8時至晚上11時。各個場地亦會展示以香港運動員參與奧運為主題的展板。



康文署「奧運直播區」