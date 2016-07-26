廁所聊天意外得知血型匹配 兩女同事互捐腎臟救對方老公

美國一家兒童保健中心IT部門職員Tia Wimbush及Susan Ellis共事近10年，大部分時間只是點頭之交，誰知有一天竟會成為彼此丈夫的救命恩人！

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美國有線電視新聞網(CNN)報道，兩人在美國一家兒童保健中心IT部門工作10年，大部分的時間僅是點頭之交，前年變熟後開始分享彼此生活的大小事。去年9月，她們在廁所聊天時才發現雙方丈夫都患有腎病，急需捐贈的腎臟，湊巧地兩人的血型剛好跟對方丈夫血型相容。

美國腎臟基金會統計平均等待至少5年

據了解，2人丈夫都在等待移植的名單內，據美國腎臟基金會統計，平均等待時間至少為5年，但並不是所有患者都能活那麼久，於是兩人決定接受進一步的血型和抗體測試，最後證實完全吻合，便安排移植手術。今年3月這兩對夫妻在醫院進行腎臟移植，4人手術都很順利。有移植腎病專家表示，朋友間互相捐贈腎臟給彼此丈夫的案例，自2008年從業以來，個人從未見過這種情況。

情誼超越友誼 已經是一家人

兩對夫妻換腎後感情更加緊密。Tia認為他們的情誼超越了友誼，已經是一家人，Susan也深有同感，期待之後用健康共度時光，創造新的回憶。

兩人於5月康復後重返工作崗位，受到同事熱烈歡迎，還有很多人流下感動的淚水。她們希望通過自身的故事鼓勵人們成為捐贈者，或至少對其他人付出善意她們希望通過自身的故事鼓勵人們成為捐贈者，或至少對其他人付出善意。Tia表示「你可以成為別人的希望，也可以向他人展示人性真實的涵義。」