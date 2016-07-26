廉署告黃耀明區諾軒 涉2018年補選舞弊「向他人提供娛樂誘使投票」

廉政公署昨落案起訴立法會前議員區諾軒(34歲)及歌手黃耀明(59歲)，控告兩人涉嫌在2018年立法會補選中作出舞弊行為，提供娛樂、誘使他人投票。黃耀明獲准保釋，連同因47人案正服刑的區諾軒，兩人本周四(5日)在東區裁判法院應訊。

黃耀明於2018年3月3日出席在中環愛丁堡廣場的選舉集會(圖1)，為當時參選立法會港島區補選的區諾軒獻唱兩首歌，並在表演尾聲，呼籲出席人士在選舉中投票予區諾軒。廉署表示，區諾軒的社交網站在集會開始前數小時曾經發貼文(圖2)，指黃耀明會於集會上表演，事後亦將當晚的影片上載，及申報為選舉廣告。區諾軒最後從4名候選人中成功當選。廉署指兩人在集會中向他人提供娛樂，誘使他人在選舉中投票予區諾軒，涉嫌違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》。



查錫我︰關鍵在表演後呼籲

翻查資料，過去多名候選人均曾在選舉造勢大會中提供不同類型的娛樂表演，例如合唱、舞獅鑼鼓、打鼓表演等，均未有被控。

廉署前總調查主任查錫我回覆本報查詢指，在競選活動中提供娛樂未必會觸犯法例，但若在提供娛樂前後，呼籲他人投票或不投票予某人，便有機會構成選舉舞弊。他說，據一般人理解，載歌載舞應屬娛樂，尤其黃耀明作為歌星，獻唱更接近相關定義。他舉例說，若選舉期間設宴款待，「擺足100圍，每圍兩萬蚊」，再呼籲出席者投票，變相「愈有錢愈著數」，而提供歌唱表演的性質亦相同。至於候選人邀請藝人站台造勢或到場與市民「打卡」合照，則不算提供娛樂範疇。