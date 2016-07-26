立法會選舉｜廉署拘捕兩男一女涉籲投白票

廉政公署今日拘捕兩男一女，指3人涉違《選舉(舞弊及非法行為)條例》第27A條——「在選舉期間內藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票」。

網上轉載帖文涉籲投白票

廉署指3人涉嫌在今屆立法會選舉期間，於網上轉載帖文，「呼籲市民在立法會選舉中投白票」，行動中檢走數部手提電話。3名被捕人士年齡介乎29至65歲，已獲准保釋候查。

廉署表示，調查仍在進行，不排除有進一步執法行動。根據既定程序，廉署完成調查後，會將調查結果交予律政司徵詢法律意見，以決定是否作出檢控。廉署呼籲市民嚴守法規，切勿參與不法呼籲或轉載相關違法內容，共同維護選舉廉潔公平；一經定罪最高可判處監禁3年及罰款20萬元。廉署呼籲市民嚴守法規。

立法會選舉提名期於10月30日展開，由當日起直至投票日(即12月19日)被界定為是次選舉的「選舉期間」。根據法例，「公開活動」包括向公眾作出的任何形式通訊，以及向公眾分發或傳布任何材料，並適用一切與選舉有關的行為，不論該行為是在香港境內或其他地方作出。

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