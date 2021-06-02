廉署拘捕資助小學校長及補習社負責人 涉貪污洩露小學內部試卷

廉署今日回應傳媒查詢，證實日前在一宗貪污調查中拘捕一名政府資助小學校長及一名補習社負責人。二人涉嫌貪污以洩露該小學內部考試試卷，已獲保釋候查。有傳媒引述消息指，案件涉及德信學校。德信學校校長郭超群早前突然停職，學校向家長發信證實事件，指郭超群「未能履行校長職務」，即時休假，由副校長李美鶯任署任校長。

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廉署人員於行動中，在涉案補習社搜獲多份屬於該小學的考試試卷，包括本學年第三學段各級別的試卷，當中涵蓋不同學科。經初步核對後發現該補習社的習作題目與檢獲的小學試卷內容有多處相同或相似的地方。廉署的調查現在仍在進行。

教育局及該小學法團校董會在廉署調查本案期間提供全面協助，廉署會就個案繼續與其保持緊密聯繫。由於調查仍在進行，廉署不宜作進一步評論。廉署一直十分重視學校誠信管理，建議學校訂立誠信守則，包括嚴禁未經授權而披露學校專有資料。建議詳情可參閱廉署製訂的《學校管治與內部監控防貪錦囊》。