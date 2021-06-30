廉署起訴非法外圍賭博經營者 涉收受3850萬賽馬賭注

廉政公署早前在反貪行動中偵破一個非法外圍投注集團，並於今日落案起訴一名在行動中被捕的非法外圍賭博經營者，控告他涉嫌收受賭注，涉及的賽馬投注合共達3,850萬元。

69歲的朱海根被控一項收受賭注罪名，違反《賭博條例》第7(1)條。廉署在調查一宗貪污個案時，揭發被告涉嫌從事收受非法投注，徵詢律政司法律意見後落案起訴他。相關貪污調查仍在進行。被告已獲廉署准予保釋，將於周三(7日)在西九龍裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

被告約於2017年或2018年認識一名商人後，邀請對方向他作出賽馬投注。控罪指被告涉嫌於2018年9月12日至2019年10月31日期間，從事收受賭注。

廉署調查發現，該商人曾在14個賽馬日向被告投注，每個賽馬日的投注額涉嫌由100萬元至950萬元不等，而14個賽馬日的總投注額則涉嫌由2,500萬元至3,850萬元不等。