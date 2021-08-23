廚師稱聽指示向女友丈夫潑漒 被告認罪 法庭10月再處理

男廚師與已婚婦發展婚外情，女友指其夫亦出軌，想向對方報復，男廚師聲稱因為愛聽從女友指示，向其夫潑通渠水，男廚師事發後兩日自首，他昨在高院承認一項意圖造成身體嚴重傷害而淋潑腐蝕性液體罪，昨在高院原訟庭確認其認罪。官將案件押後至10月4日再處理，以待事主妻子的案件轉介高院後再考慮判刑。

被告陸智勤(31歲，咖啡店廚師、未婚)承認在2019年11月27日在將軍澳一個屋苑的停車場向張金強(50歲)淋潑腐蝕性液體，造成身體嚴重受傷。案情指，事主當日經停車場返家途中，遭一名男子將紙杯內的液體潑向他，令他的頭部、面部、身上感到灼痛，跑到附近的便利店求助後，被送院救治。

廚師向女友丈夫潑漒兩日後自首

被告在案發後兩日到警署自首，警誡下承認於18年5月與事主妻子何美思在同一間餐廳工作時認識，知適對方已婚下，二人仍相戀。女方告知他，姓張丈夫亦有婚外情，及未有支付家用，故向想向張報復。

事發當日，女方叫被告買通渠水，透露其夫當日與另一女子外出，事主晚上約9時回家，著被告在她屋企樓下守候。被告趁事主在停車場時下手。被告辯稱因為愛女方才犯案，在事件中沒有得到報酬。