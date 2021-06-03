廠商會打針大抽獎 頭獎百萬簽帳額 推廣疫苗 鼓勵總比懲罰好

為鼓勵市民打疫苗兼刺激消費，有商界推出豐富的大抽獎！中華廠商會推出「有種·有賞」疫苗獎勵計劃，凡已接種兩劑疫苗、年滿18歲及持香港身份證的市民，可在7月底及9月初參與兩輪抽獎，頭獎各獲100萬元簽帳額(以預付卡發放)，二、三獎簽帳金額仍待定。同時亦有包括嗇色園等團體，送出相當數量黃大仙金牌及其他獎品支持計劃。廠商會會長史立德(圖)認為，在推動市民打疫苗上「鼓勵總比懲罰好」。

已接種兩劑的市民每消費滿100元，可獲額外1次抽獎機會(每人最多額外獲5次，每次須於不同的商戶消費)，而在首輪抽獎未獲獎的市民仍可參加第二輪抽獎。已接種一劑或以上疫苗的市民，從本月中起到參與計劃的商戶消費，可享折扣優惠，目前參與商戶包括新世界集團、莎莎、合興集團等企業，主辦機構稍後公布詳情。

史立德表示，中華廠商會捐出300萬元，連同會員及其他組織響應資助，目前購物優惠和其他獎品總值已逾500萬元。他指，不鼓勵身體狀況不適宜接種疫苗的市民，因獎勵而冒險接種，惟鼓勵較年輕的一群接種，令防疫安全網增大；強調商家盡本分提供疫苗接種誘因，望政府亦可大力推動接種。

另外，香港銀行公會亦宣布銀行合辦抽獎，送出多份十萬港元簽帳額及購物券，鼓勵市民接種疫苗。凡持有有效香港身份證，並已於香港完成接種兩劑疫苗的人士均可參加，細節稍後公布。