廠商會CMA+開幕 加快技術認證和研發

廠商會旗下CMA檢定中心成立科技商品化中心「CMA+」，中心今正式開幕，位於火炭工業區，佔地5,000呎，設實驗室、共用工作空間，供企業租用作科研，而中心亦會提供技術認證支援、聯繫、融資等，助企業透過平台把科研成果更易「落地」。

雅芳婷租用其中一個實驗室，集團主席許章榮計劃透過實驗室與CMA檢測中心合作，計算掉棄一張床褥的碳排放、檢測床褥設計對健康影響等認證工作，藉此驗證新方式修補床褥對環保的貢獻，有助重視ESG(環境、社會和企業管治)酒店選用符合要求的供應商。他續指，將來實驗室也可用作驗證未來的新設計，在健康睡眠的作用等。

立威紙品實業有限公司租用另一實驗室，營運董事麥賢冠指，CMA+平台實驗室可為新技術作環保認證，舉例傳統技術需把廢紙以高溫煮漿、打碎等耗能功序，新技術毋須用水，僅須電力打散紙張成纖維，再以專利技術分離含鐵碳粉等，分離出無雜質纖維可重新壓製造紙，大大降低能源消耗，也解決廢紙質素差，無法入境其他地方的問題。二人均指出，在CMA+平台設實驗室，可與CMA更緊合作，加快認證或研發過程。

廠商會會長史立德表示，平台服務更廣，方便企業覓得合適拍擋，便利研發工作，更順利把科研成果「落地」，並在「科研後、量產期」提供中間環節測試服務，完善創新產業鏈。