廣州地盤內鬼偷28噸鋼筋變賣 獲利十多萬人仔

廣州黃埔區一個地盤早前有約值16萬元(人民幣，下同)的28噸鋼筋被盜，警方接手調查後，發現有「內鬼」勾結外人，運走鋼筋變賣，獲利十多萬元，拘捕4人，分別是姓黨地盤電工班長、姓謝地盤安全主管、姓付地盤棟號長(負責一棟樓，類似項目經理)及與電工班長相熟的姓李地盤項目供應商。

廣州警方指，地盤在5月30日發現大批鋼筋不翼而飛後報案，調查證實當日黨男切斷地盤監控鏡頭電源後，其同黨按預先商量好的計劃，安排工人將鋼筋搬上李男駕駛的運輸車，李男就將鋼筋運到花都區變賣。一切看似地盤施工隊正常工作，實質是在犯罪。涉案4人於上月26日被捕後，對罪行供應不諱。

警方：地盤盜竊案反彈

廣州市公安局指，今年以來，黃埔區重點項目、城市更新建設如火如荼，不法分子亦將黑手伸向地盤，轄區的地盤盜竊案反彈。警方依法嚴厲打擊相關罪行，並將持續深入打擊地盤盜竊案，依法維護建築企業財產安全，確保城市建設順利進行。