廣州海關檢走私人血樣本 含登革熱肝炎病毒

廣州大鏟海關近日在一艘入境小型船舶暗格，查獲一萬多件生物試劑、名牌手袋、珠寶首飾、化妝品、黑膠唱片、藥品、乾瑤柱等，涉案貨值逾300萬元人民幣。其中生物試劑共有189支，主要是人類血液樣本。

海關將生物試劑送去專業機構檢測，在部分血液樣本驗出登革熱病毒及肝炎病毒。兩種病毒均屬第三類危害程度的病原微生物(註1)，若保存和運輸不當，易產生環境污染、傳染病傳播等生物安全風險，對國家生物安全造成危害。

涉案主要疑犯已被捕。海關提醒，入境、出境的微生物、人體組織、生物製品、血液及其製品等特殊物品的攜帶人、托運人或者郵遞人，必須向海關申報並接受衛生檢疫，未經海關許可，不准入境、出境。

微博網民反應：

V************v：這恐襲吧

晴*****都：千里投毒嗎？

肉**********的：走私人血，有啥用？難道裡面的病毒就是價值所在？

香**匠：之前聽別人說香港可以通過孕婦血來查懷的男孩女孩，是不是跟這個有關係啊

G********青：注意關鍵字「進境」

B**************蹲：私運毒品還有國家保護動物等等我知道是為了錢，可是血液是真的想要危害國家安全嗎？

勃****牛：這是哪個國家又有想法了嗎……私人應該沒必要走私這種病毒吧……

-------------------------------------

註1：

內地《病原微生物實驗室生物安全管理條例》

第二章 病原微生物的分類和管理

第三類病原微生物，是指能夠引起人類或者動物疾病，但一般情況下對人、動物或者環境不構成嚴重危害，傳播風險有限，實驗室感染後很少引起嚴重疾病，並且具備有效治療和預防措施的微生物。