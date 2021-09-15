廣東供電再度緊張 東莞高耗能工廠本周停電

廣東供電繼今年5、6月後再次變得緊張，內地傳媒「第一財經」報道，廣東電網近日向東莞、佛山、汕頭及揭陽等地工廠發出限電通知，其中東莞有高耗能工廠被要求自22日起至26日停止工業生產用電，普通工廠則在本周被限電4天，而當地5、6月時，一周多數限電一、兩天。

火電廠無全力發電

報道又指，佛山大瀝的工廠被要求自上周四每周「開二停五」有序用電，汕頭則要求自上周五起「開二停五」，揭陽更須「開一停六」。報道引述廣東電網知情人士稱，今次限電與「電源短缺」密切相關，作為主力電源的廣東某地火力發電廠，有兩台分別可於每小時生產50萬千瓦電力的發電機，但至今都無滿負荷運行，其中一台停運、另一台運行的機組負荷只有平時的一半。

煤炭價高 每發一度電蝕1毫幾

該人士指出，火電廠無正常運作，與當前煤炭價格和供應有關，因為目前發電成本已去到近6毫(人民幣，下同)，但上網電價(賣給電力公司的電價)只有4毫幾，意味電廠每發一度電就蝕1毫幾。基於「保民生、保公用、保重點」，電力公司唯有拉閘限電。

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