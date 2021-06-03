廣東升溫 恢復中港正常通關待磋商 林鄭︰來港易計劃暫緩

廣東疫情持續，廣州荔灣區部分地區已提升至高風險地區，原定上月中推出的「來港易」亦已暫緩推出。就何時才能恢復中港居民正常往還，特首林鄭月娥表示會繼續與內地磋商何時恢復通關，但重申日後免檢疫往返的必要條件是接種新冠疫苗。對於疫苗專家委員會不再公布所有打針後的死亡個案，林鄭認為這可減少經某種表達和報道而引起不必要誤會。



林鄭月娥昨出席立法會出席接受議員質詢，被問及港人何時才可免檢疫返回內地時指，如何能夠有效、盡快恢復中港居民不須要有強制檢疫正常往還，是特區政府在防疫工作甚至經濟恢復工作的重要一環，但疫情在全世界仍然嚴峻，故必須謹慎行事，「正如原本答應在5月份推出來港易計劃，即非香港居民可以免檢疫來香港，但礙於最近的疫情，亦要暫緩推出。磋商的工作不斷在進行，在高層工作層面，衛生當局正與內地探討，但相信仍然需要一段時間」至於港人返回內地安排，她指，「(香港)達致『清零』的局面更能穩定下來，將會更有條件」。雖然中央未有政策通知已接種者是否有優待，但重申日後必須打針才能免檢疫往返外地及本港。

形容民商官合作谷針

就坊間陸續有商界推出接種誘因，林鄭認為政府和商界應共同承擔這個責任，形容這體現一向所說的「民商官」三方合作，而非港府認為「應落水而不落水」。被問到會否強制公務員打針時，她不認為需要以監察形式，強制公務員申報是否已打針。

此外，疫苗專家委員會現只公布與接種有潛在關係的死亡個案。熱血公民鄭松泰形容，措施或令市民覺得政府想「臭屎密冚」，林鄭則引述政府專家顧問袁國勇，指政府過往公布死亡個案令人有錯覺，或影響市民信心，相信委員會是希望市民可「更好」掌握資訊，減少因這些資訊的發放再經過「某種表達和報道」，引起不必要誤會。