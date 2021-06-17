廣西玉林狗肉節如常舉行 網民指活狗交易火爆

今日夏至，廣西玉林一年一度的「荔枝狗肉節」如常舉行。有廣西網民昨走訪玉林市面多個熟狗肉檔，指今年價格上漲，每斤普遍要45至48元(人民幣，下同)，估計今日狗肉節開鑼後，會漲至50至60元。有檔主聲稱，加價是因為「生狗肉(每斤)要30塊了」。還有人去到農村狗場，直擊活狗隻交易情況，指狗肉節前夕「生意火爆，土狗價錢一直上升」。相關片段可見，一些狗戴著狗圈，鐵籠中還有身價較高的比利時瑪連萊犬。

另外，四川成都有動物義工在本月12日於綿陽安州區秀水鎮方塔村，發現一個已運作20年、懷疑向玉林狗肉節提供狗肉的狗場，救出56隻來歷不明的狗隻，除了土狗外，還有身價較高的哈士奇、金毛、薩摩耶及比利時瑪連萊犬等，部分狗戴有狗圈，一些狗出現狗瘟症狀。狗場內還有一大張操作台，擺滿各種刀具，相信用來屠狗。當地警方接報到場，帶走姓張屋主調查，並檢獲一批懷疑急凍狗肉。56隻狗正由動物義工照顧。

成都「封面新聞」報道，張男家人辯稱，「人天天要吃豬肉，豬也是殺了的，所以不管從道德還是法律層面來講，我都認為我們的做法沒問題。另外，我們是收狗養狗的，所以家裡才會有這些狗」。附近村民透露，張家「貓也要，一年下來可以賺百萬。因為太臭了，我們都很抗拒，但是也沒有辦法，不敢管」。動物義工則指出，今次行動前，曾見過張男用大貨車運走活狗，「滿滿一車能裝一千多隻」，估計是運往廣西玉林，而「這次撞到的只是他囤積的一小部分」。