延續傳奇 八彩天梯下水 水上樂園下月21日中秋開幕 動態票價 成人320起 小童225起

海洋公園水上樂園終於落實開幕日期，下月21日中秋節正式開幕！首60日優惠價吸客，成人票價320元起，小童票價225元起，期間逢周六及日成人票價400元。門票昨午5時起網上預售，惟「未開閘」，在4時59分登入網站，已須輪候，系統顯示有575名用戶在前面，輪候時間11分鐘；準時5時正後排隊，已排在逾1,500人之後，輪候時間逾30分鐘；至7時半，22日(中秋翌日公眾假期)及首個周末(25日)，一度顯示門票售罄。另外，樂園門票將採用「動態定價」系統，因應天氣等不同因素調整價格，買飛前要注意！

水上樂園公開發售門票昨午5時在網上開售，其中開幕翌日的公眾假期「熱門」日子，一度未能顯示門票選擇，至5時40分左右，重新整理網頁後從藍色轉為「黑色」，即門票已售罄，但至傍晚6時正變回「藍色」，但仍未恢復正常購票選項；而25日(周六)及26日也不時出現同樣情況，未知是否因該3天較多市民查閱有關。另外，記者在5時45分嘗試重新排隊，前面已排逾6,500人，預計等候53分鐘。



門票「動態定價」系統

水上樂園的門票會採用「動態定價」系統，售價將根據未來60天季節性因素調整，但未有公布調整幅度，周末與平日價格亦會不同，並每日提供「早鳥優惠」。按系統顯示，開幕首6天，即21至26日，成人門票均定於400元，至27日才有320元門票選擇，而至11月21日，期間逢周六及日，以及國慶日(10月1日)及10月15日的周五，成人門票定於400元，小童門票280元，至昨晚近10時許，部分熱門日子，成人票價升至460元，小童門票升至320元。門票不是實名制，也不設退票安排。公園副主席龐建貽表示，目前成人票價320元及小童票價225元是開幕優惠，優惠限期為9月21日至11月21日，但未有回應是否有封頂票價；而長者及殘疾人士全年優惠票價150元。被問到基層市民會否因浮動票價無力享用水上樂園，龐指公園稍後將與慈善機構合作，供基層人士體驗園內設施；他又解釋，浮動定價是衡量樂園具吸引力，而長者及殘疾人士須付費入場(目前海洋公園免費入場)也希望改善財政狀況。至於會否如海洋公園提供生日入園優惠，園方指有待公布。



園方冀日日「爆棚」

水上樂園開放時間為周一至周五朝10晚6；周六、日朝10晚7。對最終只能在秋天開幕，龐建貽指，本港9月仍很熱，目前已獲批所需相關牌照，但須做好各項準備，所以定於下月21日開幕，冀開幕後每日也吸引到4,500人次入場，即達目前防疫限制下，水上樂園客容量上限為50%的要求。水上樂園內除有水上活動設施，也提供餐飲，因應防疫需要，樂園鼓勵訪客客自備可重用口罩進場，園內也提供可重用口罩販售，並指目前為止，要求訪客離開水後需要佩戴口罩，園內當值團隊也會佩戴口罩，員工及訪客均須遵守政府就公眾水上活動設施最新的防疫措施及指引。水上樂園位處深灣道盡頭，即以往公園大樹灣入口附近，園方建議訪客盡量乘搭公共交通工具前往，包括由中環天星碼頭開出的城巴629號線、鴨脷洲邨開出的29A號專線小巴等，另外，而海洋公園亦設往水上樂園的穿梭巴士。

「八彩天梯」趴滑墊俯衝

海洋公園昨率先為「八彩天梯」舉行下水禮，天梯位於水上樂園的「躍動流域」主題區，顧名思義有8條8種顏色的滑水道，高度17米，每條滑水道長107米。昔日的「五彩天梯」成市民集體回憶，園方指八彩天梯設計為延續舊水上樂園傳奇。與舊天梯不同，八彩天梯採用俯衝式滑墊方式滑下水道，龐建貽指，滑水道頭段密封迴旋管道，如在「黑洞般黑媽媽」及會轉彎，後半段開放式，俯衝式將較一般坐式更有刺激感和快感。每條滑水道並設有競賽計時器，供玩家與朋友鬥快。另外，繼室內造浪池「天海灣」由宏利香港冠名贊助後，八彩天梯贊助商為香港電訊The Club。香港電訊會在9月18日舉辦旗下The Club會員的優先體驗日，會員可以積分加現金換購相關門票。

水上樂園設5個主題區，包括「歡樂堡礁」、「迷失部落」、「躍動流域」、「絕嶺深谷」及「冒險灣岸」，合共27個室內及戶外玩樂設施，包括9條水上滑梯以及多個嬉水地帶。