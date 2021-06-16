建造中美國總統專機「空軍一號」驚見2個烈酒瓶 波音緊急調查

「空軍一號」(Air Force One)是美國總統專機的專稱，裡面的每項設備甚至每件零件，都茲事體大，隨時影響總統安全。據報波音公司正在打造兩架新的空軍一號專機，出現兒戲一幕——其中一架日前被發現放有兩個空的龍舌蘭酒(tequila)酒瓶，波音已展開緊急內部調查。

廠房禁酒 波音︰涉人員問題

《華爾街日報》報道，兩架將打造成「空軍一號」的VC-25B飛機(其為波音747-8的軍用版)，正在位於德州聖安東尼奧(San Antonio)的波音廠房建造及改裝中，預計2025年交付，作價39億美元(約304億港元)。據報波音把工程視為「最高優先」項目，參與工程的員工，均須事先接受背景審查。

廠內嚴禁酒精，據報波音高層極度嚴肅看待事件，發言人稱事涉「人員問題」，但未有透露是否已查出誰人把酒瓶留在機上，以及有否被懲處。據稱波音近年亦曾被指有工具、抹布或其他垃圾被遺留在新建造的民航或軍用機上。

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