建造業創科中心今起開放預約參觀 市民可「戴帽」體驗工地

建造業技術日新月異，九龍灣零碳天地的建造業創新及科技應用中心今(26日)起開幕並接受公眾預約參觀，展出包括曾應用於東涌新市鎮擴展計劃的混合實境(MR)安全帽，並供參觀者試戴、在眼罩中「親臨」工地場景，在現實中則可伸手控制場景內的工地畫面，作出指令及跟進工地進度，體驗工程師的工作。另有地盤工人安全訓練VR體驗，參觀者可嘗試在虛擬實境中安全地控制地盤的起重機及其他大型儀器。

AR遊戲體驗可持續性技術

除MR安全帽及VR體驗，中心亦展出全球最大隧道鑽挖機的模型，鑽挖機曾於屯門至赤鱲角連接路工程項目中服務，鑽挖機真身直徑17.6米，達6層樓高，大大縮短工程施工時間。

中心另加入多項AR遊戲，讓觀眾動身玩遊戲，體驗可持續發展技術，包括以玩具槍射擊屏幕上的碎石、車胎等可循環再用的建造業物料，擺動雙手推動屏幕上的風力、水力發電，以及清潔海灘「拯救」海龜等。

全港最大規模業界中心

中心設施原放於九龍灣的香港建造學院，現遷至零碳天地，並以6個展區展出物聯網、建築新科技、物料及機械人等業界最新技術，展覽約一年更新一次，公眾可用團體或個人名義預約，免費參觀。建造業議會主席陳家駒出席開幕禮時指，中心將成為全港最具規模的建造業展覽中心，予院校或企業參觀及作培訓之用。