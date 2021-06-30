建黨百年談港澳 習近平重申管治方針不變

中共建黨百周年，北京天安門廣場昨早舉行盛大慶祝儀式，中共總書記習近平發表重要講話，指中共百年奮鬥得出的歷史結論，是必須堅持和發展中國特色社會主義，將中國發展進步的命運牢牢掌握在自己手中，且「絕不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役我們」；在邁向全面建成社會主義現代化強國的第二個百年奮鬥目標的新征程上，必須確保中共始終成為堅強領導核心。他又提到香港和澳門，強調要全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治方針，落實中央對港澳全面管治權，並落實港澳維護國家安全的法律制度和執行機制。



習近平表示，中共已實現第一個百年奮鬥目標，全面建成小康社會，解決絕對貧困問題，正意氣風發向著全面建成社會主義現代化強國的第二個百年奮鬥目標邁進。對於港澳管治，他除了重申要全面準確貫徹一國兩制等方針外，就是強調要落實中央全面管治權及國安法，以維護國家主權、安全、發展利益，維護港澳社會大局穩定，保持港澳長期繁榮穩定，並無提及「愛國者治港」。全國人大常委譚耀宗認為，習近平重視本港情況，再次重申對港政策、方針及大方向均沒有改變，而現時有《港區國安法》，故習近平要求繼續維護國家安全制度，相信日後對港政策亦會圍繞維護社會大局穩定方面。智明研究所研究總監許楨則分析，習近平重點強調北京政府擁有「全面管治權」，相信即使北京政府不直接管治，本港的管治班子亦會愈發增加與北京的互動。



祖國統一是矢志不渝歷史任務

習近平還談到台灣，重申解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中共矢志不渝的歷史任務。他強調，要堅持「一個中國」原則和「九二共識」，推進祖國和平統一進程，又要求包括兩岸同胞在內的所有中華兒女和衷共濟、團結向前，堅決粉碎任何「台獨」圖謀，共創民族復興美好未來。他並宣示，「任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力」。



強調反對霸權主義及強權政治

他更在講話中，再對以美國為首的西方國家指責中國人權狀況等問題作出反擊，指中華民族擁有五千多年歷史演進中形成的燦爛文明，中共擁有百年奮鬥實踐和七十多年執政興國經驗，「我們積極學習借鑑人類文明的一切有益成果，歡迎一切有益的建議和善意的批評，但我們絕不接受『教師爺』般頤指氣使的說教」。他重申，中共與中國人民將在自己選擇的道路上昂首闊步走下去，並繼續與一切愛好和平的國家和人民，一同弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，堅持合作、不搞對抗，堅持開放、不搞封閉，堅持互利共贏、不搞零和博弈，反對霸權主義和強權政治。他又稱，中共奉行獨立自主的和平外交政策，堅持走和平發展道路，推動建設新型國際關係，推動構建人類命運共同體，推動共建「一帶一路」高品質發展，以中國的新發展為世界提供新機遇。



警告欺侮中國人民必頭破血流

此外，他表示，中共已徹底結束「中華民族任人宰割、飽受欺凌的時代」，並形容中國人崇尚正義、不畏強暴，「中國人民從來沒有欺負、壓迫、奴役過其他國家人民……中國人民也絕不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役我們，誰妄想這樣幹，必將在十四億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流」。他還強調，中共與中國人民休戚與共、生死相依，「任何想把中國共產黨同中國人民分割開來、對立起來的企圖，都是絕不會得逞」。

他並向前中共領導人毛澤東、鄧小平、江澤民及胡錦濤致以崇高敬意，指以他們為代表的中國共產黨人，「為中華民族偉大復興建立了彪炳史冊的偉大功勳」，中共百年來取得的一切成就，是中國共產黨人、中國人民、中華民族團結奮鬥的結果；毛澤東、周恩來、劉少奇、朱德、鄧小平、陳雲等老一輩革命家，為中共的建立、鞏固和發展作出重大貢獻，「我們深切懷念」。

學者：主旨為「人不犯我 我不犯人」

許楨表示，黨慶講話對象主要是中國人民，全篇邏輯結構完整，並非單純報喜，亦有提出憂患，主要想帶出「我哋唔蝦人，都唔會俾人蝦」；以經貿為例，中國GDP已經等如甚至超過歐元區，有實力應付制裁、貿易戰等。他又認為，「任何想把中國共產黨同中國人民分割開來……都是絕不會得逞的」這一句，是針對西方社會想將新疆、西藏等地的人民與中國執政黨分開，將部分人民以受害者看待而作出的回應，強調中共不接受國際社會將執政黨與中國人分開。

新裝備

71架殲20、殲10等各款戰機砌出「100」、「71」及「人」字等，飛越天安門廣場，拉開慶祝大會序幕。打頭陣懸掛黨旗的是解放軍作戰新利器「直8L」運輸直升機，機艙寬度由直8的1.8米擴至2.4米，足夠裝載「山貓突擊車」等裝備，不必再使用受制於天氣等狀況的吊掛方式來運載戰車、火炮等。(新華社)