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建黨百年 查處408萬人 形成不敢腐體制 中紀委：反腐敗取得壓倒性勝利
3 小時前
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中共建黨百年中共中紀委國家監委反腐敗習近平統一戰線統戰愛國主義社會主義
建黨百年 查處408萬人 形成不敢腐體制 中紀委：反腐敗取得壓倒性勝利
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北京昨舉行中共建黨百周年活動記者會。(中新社)

中共建黨百周年紀念日前夕，中紀委國家監委昨介紹中共反腐成績，指十八大以來，中共總書記習近平以「得罪千百人，不負十四億」的使命擔當，堅持全面從嚴治黨，正風肅紀，凝聚黨心民心，由紀檢監察機關立案審查的案件高達380.5萬件，查處多達408.9萬人，形成「利劍高懸、震懾常在」的常態及「不敢腐、不能腐、不想腐」的體制、機制，形容「反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利並全面鞏固」。
 

中紀委國家監委、中央統戰部、中央對外聯絡部及中央財經委員會辦公室相關負責人，昨分別在慶祝建黨百周年活動記者會上介紹工作成績。中央紀委副書記、國家監委副主任肖培指出，反腐敗鬥爭是中共十八大以來其中一項重要鬥爭，亦是自我革命、全面從嚴治黨的一場硬仗。他表示，習近平近8年反覆告誡全黨，腐敗對黨的執政基礎破壞力最大，殺傷力也最大，「最容易顛覆政權的就是腐敗，是黨面臨的最大威脅」，故反腐敗鬥爭是一場輸不起、也決不能輸的重大政治鬥爭，而民心是最大的政治，「不得罪成百上千的腐敗分子，就要得罪14億人民」。

他提到，自2012年12月到今年5月，紀檢監察機關共立案審查調查省部級以上領導幹部392人、廳局級幹部2.2萬人、縣處級幹部17萬人、鄉科級幹部61.6萬人，查處落實中央八項規定精神不力、「四風」問題62.65萬宗；中共十九大以來，主動找黨組織或紀檢監察機關投案的有4.2萬人。


統戰當前重任包括實現祖國統一
中央統戰部副部長許又聲則介紹「統一戰線」，指統一戰線始終高舉「愛國主義」和「社會主義」兩面旗幟，其中社會主義是大陸範圍內的最大共識，全面建設社會主義現代化國家是全國各族人民的共同目標；愛國和擁護祖國統一是大陸範圍外的最大共識，實現中華民族偉大復興是海內外中華兒女的共同心願。

他又強調，當前統一戰線的主要任務，包括進一步促進政黨關係、民族關係、宗教關係、階層關係及海內外同胞關係和諧，以及「為保持香港澳門長期繁榮穩定、實現祖國完全統一服務」等。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/建黨百年-查處408萬人-形成不敢腐體制-中紀委：反腐敗取得壓倒性勝利-273824
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