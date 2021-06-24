建黨百年 查處408萬人 形成不敢腐體制 中紀委：反腐敗取得壓倒性勝利

中共建黨百周年紀念日前夕，中紀委國家監委昨介紹中共反腐成績，指十八大以來，中共總書記習近平以「得罪千百人，不負十四億」的使命擔當，堅持全面從嚴治黨，正風肅紀，凝聚黨心民心，由紀檢監察機關立案審查的案件高達380.5萬件，查處多達408.9萬人，形成「利劍高懸、震懾常在」的常態及「不敢腐、不能腐、不想腐」的體制、機制，形容「反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利並全面鞏固」。



中紀委國家監委、中央統戰部、中央對外聯絡部及中央財經委員會辦公室相關負責人，昨分別在慶祝建黨百周年活動記者會上介紹工作成績。中央紀委副書記、國家監委副主任肖培指出，反腐敗鬥爭是中共十八大以來其中一項重要鬥爭，亦是自我革命、全面從嚴治黨的一場硬仗。他表示，習近平近8年反覆告誡全黨，腐敗對黨的執政基礎破壞力最大，殺傷力也最大，「最容易顛覆政權的就是腐敗，是黨面臨的最大威脅」，故反腐敗鬥爭是一場輸不起、也決不能輸的重大政治鬥爭，而民心是最大的政治，「不得罪成百上千的腐敗分子，就要得罪14億人民」。

他提到，自2012年12月到今年5月，紀檢監察機關共立案審查調查省部級以上領導幹部392人、廳局級幹部2.2萬人、縣處級幹部17萬人、鄉科級幹部61.6萬人，查處落實中央八項規定精神不力、「四風」問題62.65萬宗；中共十九大以來，主動找黨組織或紀檢監察機關投案的有4.2萬人。



統戰當前重任包括實現祖國統一

中央統戰部副部長許又聲則介紹「統一戰線」，指統一戰線始終高舉「愛國主義」和「社會主義」兩面旗幟，其中社會主義是大陸範圍內的最大共識，全面建設社會主義現代化國家是全國各族人民的共同目標；愛國和擁護祖國統一是大陸範圍外的最大共識，實現中華民族偉大復興是海內外中華兒女的共同心願。

他又強調，當前統一戰線的主要任務，包括進一步促進政黨關係、民族關係、宗教關係、階層關係及海內外同胞關係和諧，以及「為保持香港澳門長期繁榮穩定、實現祖國完全統一服務」等。