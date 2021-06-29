建黨百年 29黨員獲頒最高榮譽七一勳章 習近平：默默奉獻的平凡英雄

中共建黨百周年紀念日前夕，中共總書記習近平(圖)首次頒授黨內最高榮譽「七一勳章」。29名受勳黨員在軍隊、戰事、外交、航天科技、社區、扶貧、環保、醫療、基建、教育等各方面都有獨特貢獻，習近平對29人致以崇高敬意，讚揚他們是立足本職、默默奉獻的平凡英雄，強調「新時代是需要英雄並一定能夠產生英雄的時代」，中共要始終成為時代先鋒、民族脊樑。

習近平表示，29名受勳者都是各條戰線黨員中的傑出代表，生動體現中共黨人堅定信念、踐行宗旨、拼搏奉獻、廉潔奉公的高尚品質和崇高精神。他要求全黨黨員都要將對馬克思主義的信仰、對中國特色社會主義的信念作為畢生追求，「永遠信黨、愛黨、為黨」，並要「明大德、守公德、嚴私德，清清白白做人、乾乾淨淨做事」，在各自崗位上頑強拼搏，堅持不懈為群眾辦實事、做好事，努力創造無愧於黨、無愧於人民、無愧於時代的業績。

3人已離世 包括殉職戍邊軍人

29名受勳者平均年齡85歲，100至101歲有4位，最年輕的2位則已離世，分別是在去年中印邊境衝突中殉職、年僅33歲的陳紅軍少校，以及主動請纓去廣西百色一條貧困村任書記埋首脫貧工作，卻在2019年一場暴雨中被山洪沖走遇難的30歲黃文秀。已離世受勳者還有一位，是曾在抗美援朝戰爭中殺敵過百人，子彈用完再孤身肉搏，奮戰到傷重昏迷的戰爭英雄柴雲振。柴雲振傷殘回鄉務農，1985獲北韓頒授「一級自由獨立勳章」，2018年以93歲高齡安詳辭世。

「紅色後代」有兩位，分別是在1949年開國大典上用俄語向全球翻譯毛澤東的中央人民政府公告、次年赴莫斯科籌建新中國首個國外新聞機構新華社莫斯科分社的中共早期領導人之一瞿秋白繼女瞿獨伊，以及中共主要創黨人之一李大釗之孫李宏塔。



8位少數民族 涵蓋滿藏蒙維回朝壯塔

此外，29人當中有8人是少數民族，包括廣西壯族的黃文秀；吉林朝鮮族的中國第一代刑事技術警察、中國首席槍彈痕跡鑑定專家崔道植；熱心社區事務、街坊心中「活雷鋒」寧夏回族人王蘭花；紮根內蒙古牧區近50年，探索出保護生態、發展經濟、促進增收新道路，大大改善牧民生活的內蒙古人廷．巴特爾；擔任新疆伊寧縣溫亞爾鄉布力開村黨支部書記30多年來，村內從未發生暴力恐怖事件的新疆維吾爾族人買買提江．吾買爾；投身高原醫學研究50多年，提出高原病防治救治國際標準的新疆塔吉克族吳天一；數十年如一日以抵邊放牧、巡邏方式守護數千平方公里國土的西藏藏族人卓嘎；以及紮根貧困地區40多年，創辦全國第一所全免費女子高中，幫助逾1,800名貧困山區女孩圓夢上大學的「張媽媽」、今次代表受勳者發言的遼寧滿族人張桂梅。