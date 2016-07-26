廿四周年 李家超署任特首主禮賀回歸 稱中央「出手」港有望谷底反彈

香港回歸廿四載，亦是《香港國安法》立法一周年，特區政府在金紫荊廣場舉行的升旗及慶祝酒會昨如常舉行，當中護旗隊首以中式步操及普通話口令完成升旗禮。回歸日亦是中國共產黨建黨日，今年更是百周年，特首林鄭月娥周一赴京出席黨慶活動，留港的新任政務司長李家超，上任不足一周即署任行政長官並為慶祝儀式主禮。他在酒會致辭表示，經中央從憲制層面解決問題，本港有條件谷底反彈，稱現時管治團隊比上任4年的過去任何一刻，對香港前景更有信心。



除林鄭月娥外，律政司長鄭若驊、財政司長陳茂波等官員，以及終院首席法官張舉能等亦因上京未有出席本港賀回歸儀式。有份出席回歸升旗及酒會活動的則有署理終審法院首席法官李義、署理財政司長許正宇、行會召集人陳智思、前特首曾蔭權伉儷、中央駐港機構代表等。今年繼續因疫情關係，與去年一樣，升旗禮不設公眾區域。

李家超在酒會致辭時表示，2019年下半年「黑暴」，以及有反中亂港勢力意圖利用選舉制度的漏洞，挑戰特區管治，破壞中央與港關係，中央堅定落實「一國兩制」，從憲制上以《香港國安法》立法及完善選舉制度為港解決問題，確保愛國者治港，香港社會及政局回復穩定，有條件谷底反彈，而目前失業率已比高峰期下跌，呼籲市民打針，維持對經濟利好形勢。

公務員事務局長聶德權出席酒會後，被追問對傳聞「失落」政務司長有否失望，他指不受揣測性報道影響，重要是緊守崗位，配合香港大局；坊間有人指多名「武官」任司局長，本港變成「警察政府」(Political State)，聶回應指相關說法是言重及不正確，重申政府由文職及紀律部隊人員組成，各按背景及經驗各施其職。

香港各界慶委會在會展為一系列賀歸活動舉行啟動禮，中聯辦副主任陳冬表示，香港對祖國革命、建設、改革開放等歷史進程中發揮重要作用，「香港同胞始終與祖國同呼吸、共命運、心連心」。除官方舉辦的慶祝活動外，多間大、中、小學、各地區休憩或社區設施等也有升旗禮，亦有政黨和民間團體辦巡遊及表演等慶祝活動。另有多個漁民團體聯合舉辦海上巡遊，逾百艘掛有賀回歸及黨慶等愛國標語漁船，圍繞維多利亞港巡遊3.5小時，漁民又在漁船及魚排掛國旗和區旗等。有市民則到尖沙咀中心「旗海」打卡；晚上添馬公園有「光影3D耀維港」活動，吸引大批市民到場(下圖)。