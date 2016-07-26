廿四孝老公｜客廳烤肉怕油煙 丈夫自製餐廳級抽油煙機圓老婆夢

想在家客廳吃烤肉，但又怕油煙太大怎麽辦？一名網友日前就在網上分享了她在家如何「專業吃烤肉」的經歷，原來重點是在於擁有一個貼心老公！讓不少網民心生羡慕，直呼「這種老公哪裡找？」

相關新聞：網上熱話｜擬收購夜更的士收據報銷開支 網民質疑事主涉違法

一名網友日前在FB「爆怨2公社」發帖文指，由於受到韓國吃播節目影響，想要效仿網絡影片，在家中客廳中吃烤肉，不過一直被老公以擔心家中充滿油煙味而拒絕。怎料日前，老公態度突然轉變，在得知老婆還是想吃烤肉後，竟激發其小宇宙，自行研發餐廳級的抽油煙機！事主上載照片，顯示丈夫把廚房抽油煙機的管線延長至客廳，再自製抽風設備，看起來就像燒烤店中專業的「抽油煙機」，如此一來，便能夠在客廳舒適烤肉。丈夫的貼心讓事主感到十分窩心和感動，並讚揚丈夫是「全能老公」！

貼文一出，立刻引發網友熱議，不少均網友表示佩服，「請你老公收下我的膝蓋」、「老公是機械系畢業嗎」、「這~~@@真的是誇張了！」、「這種老公哪裡找？」、「傳説中別人的老公」、「妳嫁個好老公」、也有網友笑稱：「我太太問我說，我為啥要跪著看圖片」。