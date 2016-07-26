引起關注｜比國研究指含TiO2有害物質 歐盟:口罩無致癌風險

口罩在大部分國家和地區成為新冠肺炎防疫「日用品」，香港人更戴了口罩近兩年，但比利時上月一項研究卻引起外界關注，研究指在普遍使用的合成物口罩中發現致癌物質二氧化鈦(titanium dioxide，TiO2)。歐盟回應記者查問稱，並沒有確鑿證據指合成物口罩有致癌風險，並敦促民眾繼續戴口罩防疫。比利時官員則稱，擬強制製造商列明口罩是否有TiO2。

歐盟行政機構歐盟委員會發言人向路透社表示，在現有資料下，不可以斷定含TiO2的過濾式口罩(FFP)或外科手術口罩，可能對健康構成風險。根據比利時公共衛生組織Sciensano的研究，在由不織布製成及含尼龍和聚酯纖維的口罩中，發現TiO2納米粒子。研究報告其中一名撰寫人Joris Van Loco向路透社表示，TiO2粒子在大部分普遍使用的口罩中發現，包括可重用和即棄紡織口罩、外科手術口罩和有濾網的過濾式口罩。該報告的初步發現稱，檢驗口罩中很多都「可能」有健康風險，但需要更多研究證明。報告並建議口罩盡量少用TiO2，直至有確切證據。

比利時促民眾續戴口罩

比利時衛生部長范登布魯克在有關研究報告發表時，曾發聲明稱仍須做更多研究，並敦促民眾繼續戴口罩，因沒有證據顯示口罩構成嚴重健康風險。他同時稱，政府有意強制口罩製造商，列明口罩是否存有TiO2。政府衛生顧問組織「比利時高級衛生委員會」亦認為，口罩存在的健康風險不大於其預防感染新冠病毒的好處。

歐盟擬2022年中食品禁用TiO2

世衛的「國際癌症研究機構」將TiO2列為「可致癌物質」，比利時2月時開始關注口罩安全，建議民眾不要使用之前免費派發的口罩，因發現它們含有銀和TiO2的納米粒子。TiO2在口罩和紡織品中被用作增白的著色劑和消光劑，也有用於防曬用品、油漆、化妝品，以及啤酒和香口膠等食品。歐盟委員會已建議最快在2022年中期禁止食品使用TiO2，指它已不再安全，被消化時不能排除有致癌影響。

引起關注｜比國研究指含TiO2有害物質 歐盟:口罩無致癌風險