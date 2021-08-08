引述瑞士科學家斥新冠病毒溯源淪政治工具 瑞士駐中國使館：無此人 假新聞

中國傳媒近日引述一名瑞士生物學家在社交網的帖文，指世衛的新冠病毒溯源淪為美國政治工具。瑞士駐中國大使館周二罕有發表聲明，指有關瑞士生物學家的評論為假新聞，指並無此人，「若你真的存在，我們樂意與你見面！」並呼籲中國傳媒和網民刪除有關報道，以及刊登更正聲明。

世衛之前派專家到武漢與中方專家研究新冠病毒源頭，報告指病毒從蝙蝠經另一種動物傳人的機會最有可能，實驗室洩漏病毒「極不可能」，惟西方國家「不收貨」，要求專家再到中國調查。自稱瑞士生物學家的Wilson Edwards在Facebook貼文稱，世衛的病毒溯源工作遭政治化，擔心該組織獨立性。他又指，研究員支持世衛與中國的源頭追溯報告後，受到美國和部分傳媒的「巨大壓力」。

瑞士駐北京大使館在Twitter發聲明，指過去數天中國有大量傳媒報道及社交網帖文引述有關瑞士生物學家的報道，「感謝大家對我們國家的關注，但瑞士駐華大使館必須遺憾地指出，這是一條錯誤的新聞」。聲明指出，瑞士無任何登記姓名為Wilson Edwards的公民；生物學界沒有以該名字署名的學術文章；發表評論的Facebook帳號在2021年7月24日剛開設，僅發一條帖文，帳號好友只有3位。曾刊登或轉載該報道的中國傳媒網頁及社交網已將報道下架，包括人民日報海外版微博帳號、環球時報、央視旗下的中國環球電視網(CGTN)、鳳凰網和上海日報網，但並無刊登更正聲明。

武漢軍運會美軍被指零號病人 央視促交代

另方面，中國輿論認為世衛也應對美國展開病毒溯源研究。2019年武漢軍運會的美國運動員之前被質疑是引發疫情的零號病人，央視昨提出5點疑問敦促美方向國際交代，包括有5名美國選手出現發燒、咳嗽和腹瀉等症狀，當時初步診斷是瘧疾，質疑是如何感染，其後美方匆忙接走5人，又對外封鎖消息。央視亦質疑，美國派出逾300名選手，當中不乏實力強勁的人，但最終未能贏得金牌，是史上首次，難免讓人有醉翁之意不在酒的感覺。