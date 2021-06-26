弗洛伊德案｜跪頸警員肖萬被判囚22年半 官：全國感痛苦

美國白人前警員肖萬(Derek Chauvin)，涉嫌去年任職警員期間採取拘捕行動時，殺死黑人男子弗洛伊德(George Floyd)，經審訊後，被裁定3項罪名成立，分別是二級謀殺、三級謀殺及誤殺，明尼蘇達州法庭於當地周五對肖萬判處監禁22年半。

弗洛伊德的其中一名兄弟特倫斯親身到庭陳詞，指事件對家人影響非常大，並質問肖萬對弗洛伊德跪頸時在想甚麼。他指，不希望再有類似的事情發生，要求法庭判處最重的刑罰，令警員要為非法殺害黑人承擔責任。

法官宣判時指，案件及判刑牽涉法律層面的分析，並非基於情感及同情，但承認自己確切感受到法庭內外的痛苦，這份痛苦的感覺，全國上下都感受到，但更重要的是，需要意識到弗洛伊德一家的痛苦。

法官又向佛洛伊德的家人表示，判刑是基於沙文濫用信任及權力，以及殘忍對待弗洛伊德。他其後頒下22頁判辭，批評沙文即使在死者哀求下仍繼續跪頸，令他承受長時間的痛苦，形容沙文不只沒有尊重弗洛伊德，更剝奪他作為人的尊嚴。

拜登：刑期恰當

數十名民眾在庭外等候消息，當知道判刑結果後都歡呼慶祝，亦有人激動落淚。

總統拜登回應事件，指暫時不知道判刑的考慮，但按目前指引，認為刑期恰當。

弗洛伊德去年5月在明尼蘇達州明尼阿波利斯市(Minneapolis)，被警方制服期間，遭肖萬跪頸，9分29秒後死亡，其後觸發多地示威。