張家朗奪金全城慶賀 全港「家朗」甚至非「家朗」齊受惠

「劍壇193」張家朗於東奧男子花劍個人賽奪金，為全城帶來歡樂氣氛，不少商家趁機推出「家朗優惠」與民同賀，部分指定優惠讓全港「家朗」齊齊受惠，只要顧客同名「家朗」，又或與「張家朗」同名二至三個字，即可享半價至免費優惠。大部分優惠只在昨日有效，但亦有商戶提供一星期優惠。

港鐵昨傍晚透露，香港運動員在東京奧運會表現出色，為與香港市民一同分享喜悅，港鐵將透過MTR Mobile向登記用戶送出十萬程免費本地單程車程。詳情將於稍後公布，並期望港隊再度取得佳績。

以「家朗」作優惠條件的有茶飲店、餐廳等，包括「花斑茶社」請「家朗」享用飲品、九份茶舍向名字含「家」或「朗」顧客提供半價優惠，大部分優惠只在昨日有效，但亦有商戶提供一星期優惠，如「鴻仔記車仔麵」向名字有「張家朗」其中任何2字顧客提供半價優惠、3字全中更享免費。亦有商戶更慷慨，只要輸入為港打氣優惠碼即可享受折扣優惠，如「燒賣皇后」網店輸入優惠碼即享全單89折、「遊牧雜貨」憑優惠碼八九折、「Foodpanda」限時優惠碼任何訂單滿100元即減20元；部分甚至不設任何條件，如「Milksha迷客夏」昨日全線每杯減5元；「JOOX」推出即日至月底的限時優惠，期間買JOOX 12個月VIP即額外送12個月。

超市Marketplace網店玩「食字」，向顧客提供西蘭「花」及新西蘭「金」奇異果特價優惠，賀港花劍奪金。另外，張家朗將於8月1日出戰團體賽，適逢首張消費券發放日，新地旗下12個商場將免費派發逾6,000支能量飲品，在市民為港隊打氣同時，為市民補充能量。