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張家朗：想不到可凝聚港人撐港隊 張父稱子變沉著冷靜成奪金關鍵
5 小時前
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張家朗東京奧運港隊劍擊奧運男子花劍奧運金牌香港運動員
張家朗：想不到可凝聚港人撐港隊 張父稱子變沉著冷靜成奪金關鍵
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張家朗展示金牌特寫。(張家朗IG)

為香港取得歷來第二面奧運金牌的港隊劍擊代表張家朗，休息一晚後對奪取金牌一事仍難以置信。在決賽期間，大批市民聚集在商場看他比賽的直播、為他打氣，他指知悉有關情況後，向市民衷心致謝，並指這令他感動到「起雞皮」，解釋「想不到一個奧運、一個比賽可以凝聚到香港人一起為香港隊加油，衷心多謝他們。再次證明香港的運動員並非不行，只要努力一定做到，不要放棄、繼續努力。」他形容自己較害羞，現時有點不適應很多注視目光。

一戰成名，除為張家朗帶來榮耀，亦贏取了最少750萬元豐厚獎金，昨被問及如何使用時，他則指暫不會考慮這些，因周日還要迎戰團體賽，先做好備戰準備，希望為港隊多贏一面獎牌 。

張家朗再談及前日賽事的表現，形容自己以往比賽時會「鑽牛角尖」，打一劍以為會成功，失敗後會「唔信邪」再用同樣方法進攻，前日比賽時亦有一點「鑽牛角尖」，但幸好及時轉換，現時比賽會更放開，形容自己有所成長。

愛子多年努力再次在東奧獲肯定，其父張子倫昨接受電台訪問時，形容兒子在決賽的表現滿分，並透露前晚「開心到整晚睡唔著」。他憶述，張家朗過往在劍擊比賽的表現較為浮躁，容易發脾氣，心情起落大，但兒子近年經歷低潮後，個人表現變得較冷靜和沉著，加上遇到好教練，每次賽後都會為他分析表現，認為這是他今次奪金的關鍵。張子倫又說，希望兒子今次奪金，能夠為香港社會增添喜悅，同時令社會更團結及和諧，不要太分化，並希望運動不要涉及任何政治。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/張家朗：想不到可凝聚港人撐港隊-張父稱子變沉著冷靜成奪金關鍵-277729
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