張家朗IG曬與鄭志剛合照

東京奧運男子花劍個人賽金牌得主張家朗,今日下午在個人社交平台發布限時動態,相片所見他與新世界發展行政總裁鄭志剛一同用膳,並留言「Thanks for having me !」鄭志剛其後亦有轉發貼文,並寫上「Coffee hunters」,意指兩人均是咖啡愛好者。

新世界發展發言人表示,有關午宴純屬私人聚會,不作評論。