張建宗：法援檢視料3至4個月內有結果

早前有議員批評法援署濫批法律援助，特首林鄭月娥月初明言將檢視法援制度，但強調有關制度為本港法治基石。政務司長張建宗今早於立法會回應議員質詢時重申，法治為香港核心價值，故檢視法援制度時必須保障法律面前人人平等的原則，並稱已著手檢視法援制度，過程會諮詢法援局、大律師公會、律師會及其他法律界代表，料3至4個月內、本年第四季上旬有結果，屆時將呈交立法會討論。

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不足兩成法援律師可處理司法覆核 張建宗：質素保證

張建宗稱，接辦有關司法覆核法援案件的律師，必須符合最低工作經驗要求，即已執業3年，並於過去3年處理最少5宗司法覆核相關案件，而在《法律援助律師名冊》的1,171名大律師中，僅225人、19.2%符合有關條件，認為是質素的保證。

議員促審視分配律師機制

會上多名建制派議員就檢視工作提出意見，其中工聯會陸頌雄重提反修例事件中「爆眼女」的案件，批評有部分人濫用法援制度，對社會造成極大傷害，建議將公眾利益納入審批法援的條件，以「防止黃色法律圈包攬訴訟，將法援制度變成私人提款機」。經民聯梁美芬則建議，參考公立醫院的做法，由法援署以「輪班制」向法援申請人委派指定律師。

葛珮帆質疑上訴制度存漏洞

民建聯葛珮帆則質疑上訴機制存漏洞，她指，高院可以推翻法援署決定並批准法援申請，但法援署不能就此提出上訴，若法官判決出現偏差便無法矯正，憂慮「司法批錢畀你告政府，就由司法機構審返」，會否造成角色衝突，形容為「法官治港」、「官官相衛」。

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張建宗回覆指，會充分考慮議員提議，但強調必須考慮建議的可行性，以及會否影響法援制度的公平公正。