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覓地建屋｜張志剛批林鄭如酒樓部長　斥「點心供應不在乎快慢」
2021-06-10
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張志剛林鄭月娥特首房屋問題
覓地建屋｜張志剛批林鄭如酒樓部長　斥「點心供應不在乎快慢」
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張志剛再在報章撰文，今次批評特首林鄭月娥建屋無方。(資料圖片)

有「梁粉」之稱的全國政協委員張志剛在報章以《望着海一片》為題撰文，再度批評特首林鄭月娥。繼早前他批評林鄭月娥不聽意見後，今次他批評林鄭月娥覓地建屋無方。

相關新聞：駁林鄭KOL論　「梁粉」張志剛：偏信則暗

張志剛文中指，林鄭月娥由舉行「土地大辯論」的公開諮詢開始，已可判斷其覓地建屋是「師老無功」，形容林鄭月娥猶如「酒樓部長」，諮詢是向市民提供「點心紙」，而只知自己「肚餓」的市民為了盡快「填肚」，劃了3年的「點心紙」，但仍然沒「點心」供應，而林鄭月娥這個「酒樓部長」，早前表示「建屋不在乎快慢」，如同指「點心供應不在乎快慢」，批評她3年前的「土地大辯論」完全是「耽誤戰機，白花時間」。

張志剛又批評「明日大嶼」，指不可能把香港房屋問題只押注在「明日大嶼」身上，他說在過去幾周凡遇到有熟悉工程的人士，都會向他們請教，「明日大嶼」能否13年內搞定，指答案幾乎一致認為「無可能」，當中甚至不需請教工程師，中學生也可判斷「搞不定」。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/張志剛再批林鄭如「酒樓部長」　僅派「點心紙」不知市民餓樓-271441
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