張達明辭任律師會理事 即時生效

港大法律學院首席講師張達明在社交網頁宣布，辭任律師會理事。

張達明表示，自2018年5月成為律師會理事，一直努力履行職責，雖然任期明年才會屆滿，但他決定提前辭去理事一職，以便集中精力處理其他事項，特別是提供和推廣免費法律諮詢服務，以及保持生活平衡。他說，昨日下午已正式向律師會提出請辭，即時生效。

張達明指，在今年律師會改選前已經決定，希望律師會能繼續有不同背景及意識形態的成員，並保持政治中立及專業精神。

律師會上星期改選20名理事中的5席，在,此之前，行政長官林鄭月娥及內地官方《人民日報》近期分別評論，指律師會不應被政治凌駕專業。

月初辭任港大校委會委員

港大校委會決定，所有參與港大學生會評議會上月7日會議的學生，禁止進入港大校園範圍，以及使用大學設施和服務，直至另行通告。港大法律學院首席講師張達明辭任校委會委員，但沒正面回應請辭是否與港大校委會決定有關，但指校方本身有紀律研訊程序，由紀律委員會聽取學生申辯下再作決定，但在無罪假定的情況下，認為今次決定有越權嫌疑。他提到，自己沒有參與校委會的會議，沒分作有關決定，最終也沒有收到討論文件，不清楚會上具體討論內容。

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