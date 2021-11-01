強制打針｜紐約市措施生效首日 約9000人要放無薪假

據美國約翰霍普金斯大學統計，美國的新冠肺炎確診人數全球最多，累計逾4,608萬宗。紐約市強制政府僱員必須接種新冠疫苗措施周一生效，首日約9,000名未遵守規定的僱員需要放無薪假。

2,300名消防員請病假

消防部門共有約2,300名職員請病假，較平日高出超過一倍。

紐約市消防總長表示，350個消防服務單位中，有18個消防服務單位需要關閉，請病假的員工較平日多，但強調消防局不受影響，並說，相信不少人是抗議強制接種疫苗的規定，呼籲他們盡快重返崗位。

白思豪重申強制接種是正確做法

目前紐約市超過30萬名公務員中，已經有91%接種至少一劑疫苗，約1萬2000人正以健康或宗教理由申請豁免。消防人員當中有25%仍未接種疫苗，警員和衛生部門的僱員，則有約16%人仍未接種。

紐約市長白思豪強調政府服務不受影響，重申強制接種疫苗是正確做法，警告不當請病假的消防員將面臨後果，包括紀律調查，亦會檢視是否涉及非法罷工。工會重申，並非反對疫苗，而是不滿政府未給予足夠時間下，要求公務員強制接種疫苗。