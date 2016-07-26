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強制檢測｜入境處外籍家庭傭工組辦事處周二暫停服務
26 分前
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強制檢測｜入境處外籍家庭傭工組辦事處周二暫停服務
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入境處宣布，外籍家庭傭工組辦事處將於周二暫停服務。(資料圖片)

一名在檢疫酒店被對面房傳染、染有L452R變異病毒株的38歲女外傭(#12032)，本月中曾到訪灣仔入境事務大樓3樓。入境處今晚(23日)宣布，由於政府今日發出的強制檢測公告，要求本月13日上午8時至上午11時期間，曾身處入境事務大樓3樓的人士須再次接受病毒測試，故位於該層的外籍家庭傭工組辦事處，將於明日暫停服務，服務將於後日恢復。

入境處指，已安排該辦事處所有員工再次接受檢測。如市民在該辦事處暫停服務期間有任何查詢，可於辦公時間致電2111 8436。

處方強調，疫情期間一直嚴格執行各項防疫措施，包括為進入大樓人士量度體溫及提供酒精搓手液、為屬下人員提供口罩及其他防護裝備、要求員工執勤時必須戴上口罩及加強工作環境的清潔和消毒。入境處續表示，會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫、積極配合中心的檢疫措施，並已提醒屬下人員須注意個人衞生，時刻提高警覺。如發現身體不適，應盡早求醫及通知該處。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/強制檢測｜入境處外籍家庭傭工組辦事處周二暫停服務-281561
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