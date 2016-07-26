強制檢測｜再有港航機組赴澳確診 4個指明地點納公告 (附日期)

本港昨日(22日)多4個地點被納入強制檢測公告，包括一名於澳洲確診的港航機組在潛伏期間所居住的大廈。翻查資料，過去一個月累計已有三名港航機組赴澳後確診。

涉及該4個地點的相關指明人士需要在10月24日或之前完成病毒測試。食物及衞生局表示，受檢人士若在10月20日至10月22日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

強制檢測｜非本地確診個案曾到訪的地方

因應一宗曾於香港逗留的非本地確診個案，有一個指明地方被納入強制檢測公告。衞生防護中心表示，一名45歲港航男機組，上周六(16日)在港檢測陰性，周四(21日)隨港航HX2017離港前往澳洲，同日在當地檢測呈陽性。患者於潛伏期間居住東涌映灣園3期悦濤軒9座，該處被納入強制檢測公告，為審慎起見，已完成接種新冠疫苗的人士將不獲豁免：

⚫ 大嶼山東涌健東路1號映灣園3期悦濤軒9座：任何於9月30日至10月22日期間曾逗留超過兩小時

翻查資料，過去一個月內已有三名港航機組人員與不同日期乘搭港航HX2017至澳洲確診，早前兩名患者分別於9月24日及10月1日確診，均居住東涌映灣園，但不同座數。

強制檢測｜爆發上呼吸道感染的學校

由於3間學校爆發上呼吸道感染及/或流感樣疾病個案，而有關疾病與新型肺炎相似，為謹慎起見，當局已把相關學校或其指明級別被納入強制檢測公告。已完成接種新冠疫苗的人士，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

於10月9日至22日期間，曾身處任何下列指明地方超過兩小時的人士。包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，必須於10月24日或之前接受檢測：

⚫ 大嶼山東涌松滿路9號匡智紹邦晨輝學校

⚫ 油塘高怡邨高盛樓地下基督教香港崇真會安怡幼兒學校

於10月9日至22日期間，曾於以下指明學校就讀指明級別的學生，以及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師，包括但不限於全職、兼職和替假老師，必須於10月24日或之前接受檢測：

⚫ 鑽石山斧山道171號真鐸學校一年級

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