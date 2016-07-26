強制檢測｜半山區兩居民染疫 潛伏期到訪8處納強檢公告

本港昨日新增3宗新冠肺炎輸入個案，包括1名53歲男子(#12158)，居住半山區「譽皇居」，帶有L452R變異病毒株，潛伏期、過去21天內在港居住和工作，患者曾到訪地點昨晚被納入強制檢測公告。與以下指明地點相關人士，最遲明日(19日)需要接受強制檢測；9月15日至17日曾接受檢測者會被視為已遵從公告。當局提醒，由於個案涉及變種病毒，已經完成接種新冠疫苗的人士同樣需要遵從強制檢測公告。

涉及L452R變異病毒株的輸入個案曾到訪的地方

⚫ 半山區地利根德里12號「譽皇居」：8月25日至9月17日逗留超過兩小時

⚫ 油尖旺柯士甸道西1號環球貿易廣場15樓1506A室「Schindler Management Asia- Pacific」：8月25日至31日曾逗留超過1小時

⚫ 尖沙咀柯士甸道西1號圓方2樓2103-05號鋪「Obihiro Hageten」：8月27日上午11時至下午4時曾逗留

非本地確診個案曾到訪的地方

另外，昨日有兩宗海外確診個案，包括1名半山區列提頓道7號男住客，兩名患者潛伏期、過去21天內在港居住，期間曾到訪地點昨晚被納入強制檢測公告。與以下指明地點相關人士，最遲明日(19日)需要接受強制檢測；9月15日至17日曾接受檢測者會被視為已遵從公告。當局提醒，由於個案涉及變種病毒，已經完成接種新冠疫苗的人士同樣需要遵從強制檢測公告。

⚫ 半山區列提頓道7號：8月8日至9月17日曾逗留超過兩小時

⚫ 中環荷李活道32號建業榮基中心18樓「BTIG Hong Kong Limited 」：8月8日至9月19日曾逗留超過1小時

⚫ 大潭大潭道28號「The American Club」：8月14日上午8時至下午1時曾逗留

⚫ 灣仔月街1-3號地下B鋪「Brass Spoon」：8月14日下午2時至7時曾逗留

⚫ 香港國際機場一號客運大樓5樓5T150 號舖「Wolfgang Puck Kitchen 」：8月18日下午3時至8時