強制檢測｜四旬婦美國返港初步確診 時鐘酒店等地方納入公告名單 (附日期時間)

本港昨日(6日)錄得少於5宗初步確診個案，包括1名42歲女患者，帶有L452R變異病毒株，患者前日(5日)乘搭國泰航空CX883從美國返港，潛伏期間、即確診前21天內的8月15至24日曾在港居住，住所「將軍澳日出康城2A期—領都2座」昨晚被「封區」強檢，約1,340名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。

另外，患者曾於社區多處遊走，包括到訪兩間時鐘酒店，該些地方被昨晚納入強制檢測公告，相關人士須於明日(8日)或之前接受檢測。當局提醒，由於個案涉及L452R變種病毒株，已接種新冠疫苗的人士同須接受強檢。受檢人士若在9月4日至6日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

14個涉及初步確診地點

⚫ 紅磡民樂街21號富高工業中心A座8樓07室「寶益珠寶有限公司」：8月15日至20日逗留超過1小時

⚫ 香港國際機場一號客運大樓6樓「環亞機場貴賓室」(離境大堂鄰近 1 號閘口)：8月24日上午8時至10時曾逗留

⚫ 觀塘創紀之城5期APM 4樓L4-19號鋪「錦麗」：8月23日下午3時至6時曾逗留

⚫ 九龍塘羅福道9號「異風情精品酒店」：8月22日下午3時至6時曾逗留

⚫ 九龍塘達之路80號「又一城」：8月22日下午4時至8時曾逗留

⚫ 將軍澳康城路1號康城商場3樓353B號鋪「陳勤記鹵鵝飯店 1948」：8月21日下午7時至10時曾逗留

⚫ 任何由將軍澳工業邨開出往尖沙咀東的新巴796X線：8月18日至20日上午7時至10時曾乘搭

⚫ 任何由尖沙咀東開出往將軍澳工業邨的新巴796X線：8月18日至20日下午6時至9時曾乘搭

⚫ 觀塘成業街15-17號成運工業大廈1樓9-11號鋪「泰坊」：8月17日下午3時至6時曾逗留

⚫ 九龍塘律倫街1號「漫春天精品酒店」：8月17日上午11時至下午2時曾逗留

⚫ 西貢普通道72&74號地下及1樓「Cozy Coffee」：8月17日上午10時至中午12時曾逗留

⚫ 觀塘創紀之城5期APM 4樓L4-19號鋪「茶木‧台式休閒餐廳」：8月16日下午7時至10時

⚫ 將軍澳康城路1號The LOHAS康城2樓203號鋪「譽居」：8月16日上午11時至下午2時

⚫ 將軍澳康城路1號The LOHAS康城3樓333號鋪「京滬‧佳餚」：8月15日下午8時至11時

2個屬於再次檢測地方

⚫ 跑馬地體育道3號香港足球會2樓「香港足球會咖啡廳」：8月27日上午7時半至11時半曾逗留

⚫ 灣仔摩理臣山道9號天樂廣場7樓「Pinnacle Performance」：8月27日上午6時至8時曾逗留

1個修正指明地方地址

另外，就前日(5日)公布的被納入強制檢測公告的指明地方，地址應為天水圍天恩路18號嘉湖海逸酒店第二期。任何在8月14日至15日期間曾身處該地方的人士，須於明日(8日)或之前接受檢測。受檢人士若在9月4日至6日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

5個涉及上呼吸道感染等疾病地點

另外，由於五間學校爆發上呼吸道感染及/或流感疾病個案，而有關疾病病徵與新冠肺炎相似，因此有關學校或個別年紀同樣須納入強制檢測公告；已接種新冠疫苗的人毋須接受強檢。受檢人士若在9月4日至6日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

⚫ 元朗牡丹街23號康德閣地下及1樓鄰舍輔導會元朗幼兒園：8月24日至9月6日曾逗留超過兩小時

⚫ 元朗朗日路8號形點II 3樓L3號鋪太陽島英文幼稚園 (元朗分校)：8月24日至9月6日曾逗留超過兩小時

⚫ 大埔富善邨基督教香港崇真會安仁幼兒學校：8月24日至9月6日曾逗留超過兩小時

⚫ 馬鞍山西沙路599號1樓英基國際幼稚園 (烏溪沙)：8月24日至9月6日曾逗留超過兩小時

⚫ 深水埗長沙灣道555號聖公會基福小學：8月24日至9月6日就讀四年級的學生及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師

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