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強制檢測｜四旬婦美國返港初步確診　時鐘酒店等地方納入公告名單 (附日期時間)
1 小時前
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強制檢測新冠肺炎變種病毒新型肺炎封區美國日出康城時鐘酒店領都
強制檢測｜四旬婦美國返港初步確診　時鐘酒店等地方納入公告名單 (附日期時間)
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初步確診患者居住的「將軍澳日出康城2A期—領都2座」昨晚被「封區」強檢。(資料圖片)

本港昨日(6日)錄得少於5宗初步確診個案，包括1名42歲女患者，帶有L452R變異病毒株，患者前日(5日)乘搭國泰航空CX883從美國返港，潛伏期間、即確診前21天內的8月15至24日曾在港居住，住所「將軍澳日出康城2A期—領都2座」昨晚被「封區」強檢，約1,340名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。

另外，患者曾於社區多處遊走，包括到訪兩間時鐘酒店，該些地方被昨晚納入強制檢測公告，相關人士須於明日(8日)或之前接受檢測。當局提醒，由於個案涉及L452R變種病毒株，已接種新冠疫苗的人士同須接受強檢。受檢人士若在9月4日至6日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

14個涉及初步確診地點

⚫ 紅磡民樂街21號富高工業中心A座8樓07室「寶益珠寶有限公司」：8月15日至20日逗留超過1小時

⚫ 香港國際機場一號客運大樓6樓「環亞機場貴賓室」(離境大堂鄰近 1 號閘口)：8月24日上午8時至10時曾逗留

⚫ 觀塘創紀之城5期APM 4樓L4-19號鋪「錦麗」：8月23日下午3時至6時曾逗留

⚫ 九龍塘羅福道9號「異風情精品酒店」：8月22日下午3時至6時曾逗留

⚫ 九龍塘達之路80號「又一城」：8月22日下午4時至8時曾逗留

⚫ 將軍澳康城路1號康城商場3樓353B號鋪「陳勤記鹵鵝飯店 1948」：8月21日下午7時至10時曾逗留

⚫ 任何由將軍澳工業邨開出往尖沙咀東的新巴796X線：8月18日至20日上午7時至10時曾乘搭

⚫ 任何由尖沙咀東開出往將軍澳工業邨的新巴796X線：8月18日至20日下午6時至9時曾乘搭

⚫ 觀塘成業街15-17號成運工業大廈1樓9-11號鋪「泰坊」：8月17日下午3時至6時曾逗留

⚫ 九龍塘律倫街1號「漫春天精品酒店」：8月17日上午11時至下午2時曾逗留

⚫ 西貢普通道72&74號地下及1樓「Cozy Coffee」：8月17日上午10時至中午12時曾逗留

⚫ 觀塘創紀之城5期APM 4樓L4-19號鋪「茶木‧台式休閒餐廳」：8月16日下午7時至10時

⚫ 將軍澳康城路1號The LOHAS康城2樓203號鋪「譽居」：8月16日上午11時至下午2時

⚫ 將軍澳康城路1號The LOHAS康城3樓333號鋪「京滬‧佳餚」：8月15日下午8時至11時

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初步確診患者居住的「將軍澳日出康城2A期—領都2座」昨晚被「封區」強檢。(資料圖片)

2個屬於再次檢測地方

⚫ 跑馬地體育道3號香港足球會2樓「香港足球會咖啡廳」：8月27日上午7時半至11時半曾逗留

⚫ 灣仔摩理臣山道9號天樂廣場7樓「Pinnacle Performance」：8月27日上午6時至8時曾逗留

1個修正指明地方地址

另外，就前日(5日)公布的被納入強制檢測公告的指明地方，地址應為天水圍天恩路18號嘉湖海逸酒店第二期。任何在8月14日至15日期間曾身處該地方的人士，須於明日(8日)或之前接受檢測。受檢人士若在9月4日至6日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

5個涉及上呼吸道感染等疾病地點

另外，由於五間學校爆發上呼吸道感染及/或流感疾病個案，而有關疾病病徵與新冠肺炎相似，因此有關學校或個別年紀同樣須納入強制檢測公告；已接種新冠疫苗的人毋須接受強檢。受檢人士若在9月4日至6日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

⚫ 元朗牡丹街23號康德閣地下及1樓鄰舍輔導會元朗幼兒園：8月24日至9月6日曾逗留超過兩小時

⚫ 元朗朗日路8號形點II 3樓L3號鋪太陽島英文幼稚園 (元朗分校)：8月24日至9月6日曾逗留超過兩小時

⚫ 大埔富善邨基督教香港崇真會安仁幼兒學校：8月24日至9月6日曾逗留超過兩小時

⚫ 馬鞍山西沙路599號1樓英基國際幼稚園 (烏溪沙)：8月24日至9月6日曾逗留超過兩小時

⚫ 深水埗長沙灣道555號聖公會基福小學：8月24日至9月6日就讀四年級的學生及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師

相關新聞：變種病毒｜日出康城領都2座晚上封區　打齊兩針婦美國返港初步確診

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/強制檢測｜四旬婦美國返港初步確診　時鐘酒店等地方納入公告名單-附日期時間-283656
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