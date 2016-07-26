強制檢測｜居愉景灣貨機男機組初確 16指明地點納公告 (附日期時間)

本港昨日(26日)多16個地點被納入強制檢測公告，包括一名初步確診的國泰航空貨機機組人員，潛伏期居住及到訪的地點。

涉及該16個地點的相關指明人士需要在10月28日或之前完成病毒測試。食物及衞生局表示，受檢人士若在10月24日至10月26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

強制檢測｜病毒潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案曾到訪的地方

衞生防護中心表示，一名54歲國泰航空貨機男機組，10月19日在港檢測陰性，兩日後離港前往美國，至前日(25日)乘搭國泰航空CX075返港，經機場檢測結果呈陽性。患者沒有病徵，曾於3月10日及4月8日在港接種復必泰疫苗。患者居住愉景灣海澄湖畔二段閒澄閣，其潛伏期居住地點及到訪地方納入強制檢測公告。為審慎起見，已完成接種新冠疫苗的人士將不獲豁免：

⚫ 愉景灣海澄湖畔二段閒澄閣(H2座)：10月5日至26日曾逗留超過兩小時

⚫ 大坑銅鑼灣道123號香港中華游樂會：10月16日下午4時至6時或10月20日下午4時30分至6時30分

⚫ 東涌達東路18-20號東薈城1樓112號鋪麥當勞：10月19日上午9時30分至10時30分

⚫ 東涌達東路18-20號東薈城5樓502B號鋪豐澤：10月19日上午11時至下午12時30分

⚫ 東涌達東路18-20號東薈城地下G30號鋪Oolaa：10月7日上午8時30分至9時30分或10月19日下午12時30分至1時30分

⚫ 灣仔駱克道114-120號嘉洛商業大廈地下Coyote Bar & Grill：10月16日下午6時至7時30分

⚫ 大嶼山赤鱲角暢航路1號香港國際機場一號客運大樓7T102，8T005A及8T005 號鋪麥當勞：10月14日上午10時至11時

⚫ 中環德輔道中19號環球大廈6樓606室梁達智醫生：10月11日上午10時至11時或10月12日上午10時至11時

⚫ 銅鑼灣掃桿埔加路連山道63號印度遊樂會：10月10日下午6時至8時30分

強制檢測｜屬再次檢測的指明地方

因應早前一宗於潛伏期間曾於香港逗留的輸入個案，於指定期間曾身處一個指明地方的人士需要再次進行檢測，為審慎起見，已完成接種新冠疫苗的人士將不獲豁免：

⚫ 大埔太和邨安和樓3樓307號鋪劉開玲醫務所：10月8日下午3時30分至6時30分

強制檢測｜爆發上呼吸道感染的學校或工場

由於6間學校或工場爆發上呼吸道感染及/或流感樣疾病個案，而有關疾病與新型肺炎相似，為謹慎起見，當局已把相關學校或其指明級別被納入強制檢測公告。已完成接種新冠疫苗的人士，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

於10月13日至26日期間，曾身處任何下列指明地方超過兩小時的人士。包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，必須於10月28日或之前接受檢測：

⚫ 九龍塘雅息士道1號國際英文幼稚園

⚫ 粉嶺馬適路3號綠悠軒商場2樓1-10號鋪香港五常法幼稚園暨國際幼兒中心

⚫ 元朗安寧路59號地下至3樓珈琳中英文幼稚園及珈琳幼兒園(裕豐大廈)

⚫ 荃灣石圍角邨石芳樓1字樓100-109室仁濟醫院盧李佩貞紀念工場

於10月13日至26日期間，曾於以下指明學校就讀指明級別的學生，以及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師，包括但不限於全職、兼職和替假老師，必須於10月28日或之前接受檢測：

⚫ 深水埗興華街西6號荔枝角天主教小學三年級

⚫ 沙田圓洲角路8號浸信會沙田圍呂明才小學四年級

強制檢測｜愉景灣西灣河加設流動採樣站

政府今日會在愉景灣海澄湖畔二段閒澄閣(H2座)對出空地及西灣河嘉亨灣停車場 L1增設流動採樣站，為須接受強制檢測的居民及工作人員提供免費服務。位於香港國際機場一號客運大樓第六層過渡區(南)的機場社區檢測中心臨時延伸部分，會延長服務日期至下周三(11月3日)，位於東涌北公園的流動採樣站會延長服務日期至11月30日。連同各社區檢測中心，全港各區於今日合共有28個社區檢測中心或流動採樣站，為須接受強制檢測的人士提供免費服務。

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