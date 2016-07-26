強制檢測｜愉景灣觀霞樓流動採樣站延長運作至明日

本港今日(30日)沒有新地方被納入強制檢測公告，但石澳石澳村208號和愉景灣觀霞樓因為近期有感染L452R變異病毒株的患者入住過，在同一大廈居住或於有關大廈內工作的人士，須在衞生署公布有關確診個案後的第3、7、12及19日進行強制檢測。兩個指明地方的相關人士，需要在明日接受強制檢測。

社區檢測中心明仍有2.5萬名額

食物及衞生局表示，位於愉景灣觀霞樓對出空地的流動採樣站明日會繼續運作，為須接受強制檢測的居民或工作人員提供免費服務。連同18間社區檢測中心，全港各區明日合共有26個社區檢測中心或流動採樣站，為須接受強制檢測的人士提供免費服務。截至今日下午6時，當局指社區檢測中心明日尚餘約2.5萬個預約名額，未來一周及兩周分別尚餘約88%及約93%預約名額，市民亦可在前往社區檢測中心前，先致電查詢是否尚有預約或即場登記名額。

若在進行強制檢測期間的任何時間，三號或以上熱帶氣旋警告信號懸掛，或紅/黑色暴雨警告信號或政府公布的「超強颱風後的極端情況」生效，進行強制檢測的期間將會延長1日。如天文台已發出三號強風信號或紅色暴雨警告信號，位於室外的流動採樣站將會關閉。在八號或以上烈風或暴風信號，或黑色暴雨警告信號發出期間，則所有流動採樣站連同社區檢測中心均會關閉。