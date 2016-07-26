強制檢測｜政府將拒接納深喉唾液樣本 必須進行拭子採樣檢測

自新型肺炎疫情爆發以來，港人常以深喉唾液樣本進行病毒測試，不過港府今日(7日)宣布，強制檢測將逐步取消接納深喉唾液為樣本，明日起因遵從強制檢測公告，或因學校爆發上呼吸道感染及/或流感樣疾病個案而進行強制檢測的人士，必須改到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，而幼童則可繼續以糞便樣本進行檢測。

抵港人士及因防疫措施檢測者亦禁「口水樽」

此外，所有由明日起抵港的人士，在遵從強制檢測要求時必須到社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構，進行專業拭子採樣檢測，包括完成強制檢疫後仍要強制檢測、經「回港易」計劃或稍後推出的「來港易」計劃的抵港人士。

至於個別業界及因應個別社交距離措施而須強制檢測的人士，政府亦不會再接納其深喉唾液樣本為強制檢測方式，詳情另行公布。有關人士包括本地郵輪「公海遊」員工及乘客、表演場所內不佩戴口罩的表演者、換班離港海員、機場及指定檢疫酒店已接種疫苗員工等。

當局提醒符合指定條件可免費檢測

當局強調，市民在社區檢測中心進行與確診個案相關、或從香港以外地方抵港、又或屬指定行業(如機場及指定檢疫酒店已接種疫苗員工)的檢測，費用全免。政府會按需求增設流動採樣站，為須接受強制檢測的居民或工作人員，以專業拭子採樣方式提供免費檢測。政府發言人表示，以風險為本、頻密而準確的病毒檢測一直是香港成功抗疫的關鍵，現時18間社區檢測中心可為社會各界提供既便利又可靠的專業拭子採樣檢測，故此除個別情況外，政府將不再接納深喉唾液為強制檢測樣本。

指明情況可沿用「口水樽」

政府又列明在個別情況下，如醫生為可能出現病徵人士提供的檢測、家居檢疫期間需要進行檢測的抵港人士、為檢疫中的海外抵港者作覆檢用途的檢測，以及基於健康或年齡而未能以專業拭子採樣進行檢測的人士等，其強制檢測可繼續以深喉唾液樣本進行。抵港後要家居檢疫的入境人士，當局會在邊境管制站向他們派發充足的深喉唾液樣本收集包，但經「回港易」及稍後推出的「來港易」計劃抵港的人士則不會獲派。

另外，當局考慮到仍有市民不時進行自願性質檢測，將繼續透過不同途徑免費提供深喉唾液樣本收集包，但會適時調節供應量。

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