強制檢測｜機場HACTL主樓M層休息室驗出病毒 13個指明地點納公告 (附日期時間)

本港昨日(11日)多13個指明地點納入強制檢測公告，相關指明人士需要在10月13日或之前完成病毒測試。食物及衞生局表示，受檢人士若在10月9日至11日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

強制檢測｜環境樣本被驗出陽性的地方

衞生防護中心昨日表示，在源頭不明的機場貨運男工(#12258)曾使用的職員休息室內，一個微波爐手柄採集的樣本檢驗出新冠病毒，因此有關地點納入強制檢測公告。為審慎起見，已完成接種新冠疫苗的人士將不獲豁免：

⚫ 大嶼山赤鱲角香港國際機場駿運路9號超級一號貨站主樓M層RJ0M2室：9月30日至10月11日曾身處(包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客)

強制檢測｜12間學校或個別年級爆發上呼吸道感染

由於12間學校爆發上呼吸道感染及/或流感樣疾病個案，而有關疾病與新型肺炎相似，為謹慎起見，當局已把7間學校及5間學校的指明級別納入強制檢測公告。已完成接種新冠疫苗的人士，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

任何在9月28日至10月11日期間曾身處任何下列指明地方超過兩小時，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，必須於10月13日或之前接受檢測，若使用衞生防護中心派發的樣本樽進行檢測，則須於10月15日或之前交回：

⚫ 青衣長亨邨亨業樓地下B翼及A翼部份仁濟醫院九龍崇德社幼稚園/幼兒中心

⚫ 天水圍天恒邨第一座恒健樓地下B及C翼仁濟醫院明德幼稚園

⚫ 沙田廣源邨廣柏樓地下沙田靈光幼兒學校

⚫ 九龍城嘉林邊道1號4樓及5樓九龍靈糧堂幼兒園

⚫ 馬鞍山耀安邨耀榮樓地下耀榮中英文幼稚園

⚫ 葵涌和宜合道22號3樓(部分)香港聖公會麥理浩夫人中心趣智成長樂園

⚫ 粉嶺祥華邨祥豐樓地下101-108室及113-115室基督教香港信義會祥華幼稚園(正校)

至於下列學校，須強制檢測的則只有就讀指明級別的學生及曾面授該等指明級別學生的指明老師：

⚫ 屯門安定邨屋邨小學第六校舍仁愛堂劉皇發夫人小學一年級

⚫ 秀茂坪秀明道123號路德會聖馬太學校(秀茂坪)五年級

⚫ 天水圍天城路22號十八鄉鄉事委員會公益社小學一年級

⚫ 九龍城聯合道102號嘉諾撒聖家學校三年級

⚫ 屯門蝴蝶邨兆山苑五邑鄒振猷學校一年級

強制檢測｜惡劣天氣情況下的安排

食物及衞生局提醒，若在進行強制檢測期間的任何時間，3號或以上熱帶氣旋警告信號懸掛，或紅色或黑色暴雨警告信號或政府公布的「超強颱風後的極端情況」生效，進行強制檢測的期限將會延長1天。

⚫ 社區檢測中心：在8號或以上熱帶氣旋警告信號，或黑色暴雨警告信號生效期間，社區檢測中心會暫時關閉。倘若有關信號在下午6時或之前取消，社區檢測中心會於信號取消後兩小時內開始恢復檢測服務；

⚫ 室內流動採樣站：在8號或以上熱帶氣旋警告信號，或黑色暴雨警告信號生效期間，位於室內的流動採樣站會暫時關閉。倘若有關信號在下午2時或之前取消，室內流動採樣站會於信號取消後兩小時內開始恢復檢測服務；

⚫ 室外流動採樣站：在3號熱帶氣旋警告信號或紅色暴雨警告信號生效期間，位於室外的流動採樣站會暫時關閉。倘若有關信號在中午12時或之前取消，室外流動採樣站會於信號取消後數小時內陸續重新開放；如於中午12時後取消，室外流動採樣站則不會重新開放。有需要進行新冠病毒檢測的人士可轉往社區檢測中心或室內流動採樣站進行檢測。

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