強制檢測｜碼頭及船舶服務業員工 明起分階段加密檢測次數

政府上月預告會加強對高風險及高暴露群組的檢測次數，當局今日(14日)宣布葵青貨櫃碼頭的前線人員明日起，在離開遠洋貨船後21日內，須定期接受更頻密的檢測，包括貨物裝卸工人或理貨員、操作組長、冷凍貨櫃技術員、安全主任和舷梯保安員。其中，已完成接種新冠疫苗的員工須每3日檢測一次，其餘則必須每日檢測。

未接種疫苗員工須每日檢測

此外，船舶服務業的前線人員下周一(22日)起，亦須接受強制檢測，其中完成接種疫苗的人須在離開遠洋貨船後21日內，每3日檢測一次，其餘的需要每日檢測一次。這個群組涉及領港員、所有在葵青貨櫃碼頭以外而須登上來港遠洋貨船工作的碼頭員工、貨物裝卸工人或理貨員、船務代理公司的登船文員、維修船上設備或機件的技術人員、須登船進行檢驗或審查工作的人士，以及從事遠洋貨船船員換班工作的人士，包括司機和交通艇船員。

下周為碼頭及船舶服務業增3檢測站

為方便有關指明群組人員接受檢測，除現有的葵青貨櫃碼頭和荃灣西海貴路公共運輸交匯處檢測站外，政府下周一起會在上環林士街停車場旁空地、港鐵屯門站F1出口附近及油麻地避風塘公眾登岸梯級，設立新的檢測站。

運輸及房屋局發言人表示，目前超過九成的貨運量都是經水路運輸進出香港，政府在防止輸入個案的同時，也有必要確保環球貨物供應鏈運作暢順，市民日常所需的物品及服務不受影響。為此，政府已在貨櫃碼頭實施各項嚴謹的控制措施，並得到業界的全力配合。截至上月底，已有98%葵青貨櫃碼頭前線員工完成接種兩劑疫苗。

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