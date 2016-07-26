強制檢測｜青衣藍澄灣男住戶初確 6個指明地點納公告(附日期時間)

本港昨日(14日)錄得少於10宗初步確診個案，包括一名36歲男子，被驗出帶有N501Y變異病毒株，潛伏期間曾居住的青衣藍澄灣5座昨晚納入強制檢測公告。另外，因應上周確診的國泰機師，再多5個地方納入強制檢測公告。

該名初步確診患者，上月22日在港檢測呈陰性，翌日離港前往南非，，至上周四(11日)乘搭卡塔爾航空QR818從南非返港，經機場抵港檢測亦呈陰性，其後入住檢疫酒店期間確診。他沒有病徵，並曾於5月13日及6月4日在港接種復必泰疫苗。

強制檢測｜6個地點納公告

食物及衞生局昨晚公布，因應於潛伏期間曾於香港逗留的一宗輸入個案及一宗初步確診輸入個案，有6個指明地方被納入強制檢測公告。相關人士需要在明日(16日)或之前接受檢測，但若在11月12日至11月14 日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。為審慎起見，已接種疫苗的市民亦必須接受上述強制檢測。

⚫ 青衣青衣路1號藍澄灣5座：10月23日至11月14日期間曾身處超過兩小時

⚫ 大角咀海庭道18號奧海城2期地下G1及G10號鋪Market Place by Jasons：11月9日中午12時至下午4時

⚫ 中環民光街中環六號碼頭：10月26日下午7時至下午10時

⚫ 梅窩碼頭路梅窩渡輪碼頭：10月26日下午7時至下午10時

⚫ 大角咀海帆道11號凱帆薈5樓2號鋪學之園幼稚園(凱帆薈)：10月22日至11月13日曾身處超過兩小時

⚫ 大角咀海帆道11號凱帆薈6樓2B室壽星宮：10月22日至11月13日曾身處超過兩小時