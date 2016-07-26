強制檢測｜首有進口魚包裝驗出病毒 土瓜灣魚檔等5處須強檢 (附日期時間)

本港今日(12日)多5個地點被納入強制檢測公告，相關指明人士需要在8月14日或之前完成病毒測試。食物及衞生局表示，受檢人士若在8月10日至8月12日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

曾接觸或處理由指明魚檔出售的魚類的人士

食物環境衞生署食物安全中心自去年中開始，在進口層面抽取各類冷凍食品及其包裝樣本進行預防性新冠病毒檢測，今日首次驗出有進口魚類及其外包裝樣本檢測為陽性。為謹慎起見，曾接觸或處理由下列指明魚檔出售魚類的人士，須接受強制檢測，已完成接種新冠疫苗者不獲豁免：

⚫ 土瓜灣馬頭圍道165號土瓜灣街市1樓4號魚檔華記鮮魚：8月10日至12日期間曾接觸或處理出售魚類的人士

屬再次檢測的指明地方

因應早前涉及L452R變異病毒株的32歲美國返港男子(#12006)，於指定期間曾身處4個指明地方的人士，需要再次進行檢測，已完成接種新冠疫苗者不獲豁免：

⚫ 上環文咸東街40-44號7樓及8樓WeWork：7月15日至7月25日

⚫ 上環荷李活道233號荷李活商業中心地下Elephant Grounds：7月25日12:00至16:00

⚫ 中環伊利近街28號萬城閣地下Posto Pubblico：7月24日18:00至22:00

⚫ 中環奧卑利街17號地下Starting Over Espresso：7月24日11:00至15:00

當局指，若在進行強制檢測期間的任何時間，三號或以上熱帶氣旋警告信號懸掛，或紅/黑色暴雨警告信號或政府公布的「超強颱風後的極端情況」生效，進行強制檢測的期間將會延長一天。