強制檢測｜馬來西亞進口冷藏烏賊檢測陽性 7個指明地方被納入公告名單

本港今日(3日)多7個地點被納入強制檢測公告，相關指明人士需要在11月5日或之前完成病毒測試。其中，一個儲存在葵涌嘉里溫控貨倉1B座10樓A室嘉里冷庫(香港)有限公司的進口冷藏烏賊及其內包裝樣本，在預防性檢測中驗出對新型肺炎病毒呈陽性。為謹慎起見，該指明地方會被納入強制檢測公告，已完成接種新冠疫苗人士亦不獲豁免。

食環署食安中心表示，昨日從一批390箱共約3,100公斤由馬來西亞經海運進口的冷藏烏賊片，抽取共12個烏賊片表面樣本及包裝樣本進行檢測，結果顯示一個烏賊片表面樣本及一個內包裝樣本對病毒檢測結果呈陽性。該批烏賊片進口後一直存放於葵涌的倉庫，沒有流出市面，食安中心今日已聯同衞生防護中心巡查有關倉庫，要求負責人進行徹底清潔和消毒。進口商已按食安中心指示將涉事批次的烏賊片全部銷毀；食安中心亦會加強對同類產品的檢測。

強制檢測｜有食品及包裝樣本驗出陽性的地方

⚫ 葵涌健全街3號嘉里溫控貨倉1B座10樓A室嘉里冷庫(香港)有限公司：10月29日至11月3日期間曾身處

強制檢測｜爆發上呼吸道感染的學校

由於6間學校爆發上呼吸道感染及/或流感樣疾病個案，而有關疾病與新型肺炎相似，為謹慎起見，當局已把6間學校納入強制檢測公告。已完成接種新冠疫苗的人士，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定；受檢人士若在11月1日至11月3日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

於10月21日至11月3日期間，曾身處下列學校逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，必須於11月5日或之前接受檢測，若使用衞生防護中心派發的樣本樽進行檢測，則須於11月7日或之前交回：

⚫ 沙田沙田圍路9-11號田園閣2樓平台真理浸信會榮光幼兒園

⚫ 荃灣石圍角邨石荷樓地下101-119號香港耀能協會石圍角幼兒中心

⚫ 銅鑼灣禮頓道66號保良局莊啟程幼稚園幼兒園

⚫ 鑽石山蒲崗村道富山邨富信樓地庫1層1-6號基督教宣道會富山幼兒學校

⚫ 西營盤高街9號地下上層(南)仁濟醫院郭子樑幼稚園/幼兒中心

⚫ 元朗洪福邨洪塱樓(第5座)地下保良局郭羅桂珍幼稚園