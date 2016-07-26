強制檢測｜1個指明地方被納入公告名單 (附日期)

本港今日(6日)多1個地點被納入強制檢測公告，相關指明人士需要在10月8日或之前完成病毒測試。食物及衞生局表示，受檢人士若在10月4日至10月6日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

強制檢測｜爆發上呼吸道感染的學校

由於1間學校爆發上呼吸道感染及/或流感樣疾病個案，而有關疾病與新型肺炎相似，為謹慎起見，當局已把秀茂坪秀明道130號觀塘官立小學(秀明道)的二年級納入強制檢測公告。已完成接種新冠疫苗的人士，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

於9月23日至10月6日期間，曾身處該學校逾兩小時的指明級別學生及曾面授該等指明級別學生的指明老師，包括但不限於全職、兼職和替假員工，必須於10月8日或之前接受檢測。

當局提醒，因應強制檢測公告而須進行強制檢測的人士必須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，以符合強制檢測的要求，而幼童則可繼續以糞便樣本進行檢測。連同18間社區檢測中心，政府指全港各區明日合共有27個社區檢測中心或流動採樣站，為須接受強制檢測的人士提供免費服務。