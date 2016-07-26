強制檢測｜1日4宗曾入社區初確 37個指明地點納公告 (附日期時間)

本港今日(10日)多37個地點被納入強制檢測公告，相關指明人士需要在11月11日或之前完成病毒測試。

另外，由於有相關個案曾到訪金鐘運輸署牌照事務署及灣仔入境事務處，除上述兩處納入強制檢測公告外，位於金鐘統一中心3樓的香港牌照事務處、公共車輛分組、駕駛執照記錄辦事處及違例駕駛記分辦事處，將於今日開始暫停服務，並於後日(12)恢復公共服務；入境處亦已徹底清潔和消毒灣仔入境事務大樓2樓，以及安排相關辦事處員工接受檢測，但沒有暫時關閉該層。

強制檢測｜於病毒潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案曾到訪的地方

因應四宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案，有29個指明地方被納入強制檢測公告。鑑於其中一名病人的病毒量高，政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成須多次進行的強制檢測。已完成接種新冠疫苗的人士將不獲豁免：

⚫ 中環金融街8號國際金融中心1樓1015號鋪Pret A Manger：11月8日下午1時至下午6時

⚫ 金鐘金鐘道95號統一中心3樓運輸署香港牌照事務處：10月19日下午2時至下午6時或11月8日中午12時至下午3時

⚫ 灣仔告士打道7號入境事務大樓2樓入境事務處：10月28日上午10時至下午3時

⚫ 香港國際機場一號客運大樓7T102、8T005A 及8T005號鋪麥當勞：10月23日上午11時至下午2時或10月31日上午2時至上午6時

⚫ 金鐘夏愨道18號海富中心地下1-41號鋪麥當勞：10月19日下午2時至下午6時

⚫ 愉景灣海澄湖畔路92號愉景北商場地下G12號鋪Cali-Mex Bar & Grill：10月18日下午5時至下午9時

⚫ 銅鑼灣信德街8號香港珀麗酒店：10月19日至11月9日曾身處超過兩小時

⚫ 尖沙咀廣東道13號海港城香港港威酒店：10月19日至11月9日曾身處超過兩小時

⚫ 任何由愉景廣場巴士總站開出往東涌站巴士總站的DB01R巴士：11月8日上午8時至中午12時曾乘搭

⚫ 中環中環三號碼頭或香港新界大嶼山愉景灣碼頭：10月29日下午5時至下午7時、10月29日下午11時至下午11時59分、10月30日凌晨0時至上午2時或11月8日下午2時至下午5時

⚫ 愉景灣愉景灣國際學校：10月19日至11月9日超過兩小時

⚫ 愉景灣愉景灣國際學校幼稚園：10月19日至11月9日超過兩小時

⚫ 東涌文東路55號文東路公園：10月25日下午6時至下午10時或10月26日中午12時至下午5時

⚫ 將軍澳毓雅里寶翠公園：10月30日下午4時至下午10時

⚫ 尖沙咀廣東道25號海港城港威商場地下G102號鋪芝樂坊餐廳：10月26日下午7時至下午10時

⚫ 東涌達東道20號東薈城名店倉2樓243號鋪太平洋咖啡：10月26日中午12時至下午4時

⚫ 尖沙咀廣東道30號新港中心G38B、C、D及139B、C、F號鋪H&M：10月28日上午11時至下午3時

⚫ 尖沙咀漆咸道南17-19號帝后廣場地庫惠康：10月29日下午1時至下午4時

⚫ 尖沙咀彌敦道63號國際廣場G3A-G3C及UG3-UG4號鋪Marks & Spencer：10月29日下午1時至下午4時

⚫ 尖沙咀廣東道30號新港中心3樓306舖鼎泰豐：10月28日下午8時至下午11時或11月8日中午12時至下午3時

⚫ 尖沙咀梳士巴利道3號星光行東翼2樓潮庭：11月8日下午7時至下午11時

⚫ 尖沙咀廣東道30號新港中心3樓302號舖 CoCo 壹番屋：11月7日中午12時至下午2時

⚫ 香港仔黃竹坑道180號香港海洋公園：11月7日下午2時至下午7時

⚫ 尖沙咀廣東道3-27號海港城港威商場3樓3328號舖翡翠拉麵小籠包：11月6日中午12時至下午6時

⚫ 尖沙咀海港城太平洋會3樓紫荊閣：11月5日下午6時至下午11時59分

⚫ 尖沙咀海港城太平洋會1樓：11月4日中午12時至下午4時

⚫ 尖沙咀梳士巴利道18號K11人文購物藝術館：11月4日下午3時至下午10時

⚫ 高士威道18號高威樓地舖大生生活超市：11月8日上午10時至下午2時

⚫ 香港仔黃竹坑道108號黃竹坑遊樂場：11月8日下午5時至下午9時

強制檢測｜爆發上呼吸道感染的學校

由於8間學校爆發上呼吸道感染及/或流感樣疾病個案，而有關疾病與新型肺炎相似，為謹慎起見，當局已把6間學校及兩間學校的指明級別納入強制檢測公告。已完成接種新冠疫苗的人士，或在11月7日至9日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

於10月27日至11月9日期間，曾身處下列學校逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，必須於11月11日或之前接受檢測，若使用衞生防護中心派發的樣本樽進行檢測，則須於11月13日或之前交回：

⚫ 灣仔春園街77號竹居台中華基督教會灣仔堂幼稚園

⚫ 九龍塘聯合道300號夾層及1樓Kowloon Baptist Church Kindergarten

⚫ 元朗丈量約份第115約南邊圍地段239號地下/丈量約份第115約地段第102號A分段第1小分段地下遵道幼稚園

⚫ 沙田禾輋邨順和樓地下聖公會靈風堂幼稚園

⚫ 灣仔謝斐道158-172號及菲林明道20號東基大廈地下至1樓A-C號鋪東華三院灣仔幼稚園

⚫ 天水圍天耀邨耀澤樓地下A及B翼元朗公立中學校友會劉良驤紀念幼稚園

至於下列學校，須強制檢測的則只有就讀指明級別的學生及曾面授該等指明級別學生的指明老師：

⚫ 九龍塘義德道23號畢架山小學：一年級

⚫ 北角寶馬山校園徑1號漢基國際學校：學前班

當局提醒，因應強制檢測公告而須進行強制檢測的人士必須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，以符合強制檢測的要求，而幼童則可繼續以糞便樣本進行檢測。

政府於今日(10日)會在尖東加連威老道、尖沙咀漢口道及愉景灣道1號愉景灣消防局側空地增設流動採樣站，為須接受強制檢測的居民及工作人員提供免費服務。在三號熱帶氣旋警告信號或紅色暴雨警告信號生效期間，位於室外的流動採樣站將會關閉。在八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號生效期間，則所有流動採樣站連同社區檢測中心均會關閉。

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