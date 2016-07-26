強制檢測｜10個指明地方被納入公告名單 (附日期)

本港今日(1日)多10個地點被納入強制檢測公告，相關指明人士需要在11月3日或之前完成病毒測試。食物及衞生局表示，受檢人士若在10月30日至11月1日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

強制檢測｜爆發上呼吸道感染的學校

由於10間學校爆發上呼吸道感染及/或流感樣疾病個案，而有關疾病與新型肺炎相似，為謹慎起見，當局已把9間學校及1間學校的指明級別納入強制檢測公告。已完成接種新冠疫苗的人士，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

於10月19日至11月1日期間，曾身處下列學校逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，必須於11月3日或之前接受檢測，若使用衞生防護中心派發的樣本樽進行檢測，則須於11月1日或之前交回：

⚫ 錦上路吳家村83A聖公會聖約瑟堂幼稚園

⚫ 屯門屯門市地段242號翠林花園第2層保良局易桂芳幼稚園

⚫ 粉嶺欣盛苑商場KG01號鋪香港宣教會優質幼兒學校

⚫ 鑽石山鳳德邨鳳德社區中心5樓基督教香港崇真會安強幼兒學校

⚫ 大埔鳳園路9號嵐山綠茵英文(國際)幼稚園(嵐山) / 綠茵國際幼兒園(嵐山)

⚫ 馬鞍山鞍誠街26號合一堂單家傳紀念幼稚園

⚫ 黃大仙黃大仙上邨達善樓地下香港小童群益會樂緻幼兒園暨幼稚園(黃大仙)

⚫ 薄扶林大口環道15及17號香港紅十字會甘迺迪中心

⚫ 鴨脷洲鴨脷洲邨利怡樓地下1-16號香港耀能協會鴨脷洲幼兒中心

至於下列學校，須強制檢測的則只有就讀指明級別的學生及曾面授該等指明級別學生的指明老師：

⚫ 大圍美林邨屋邨小學第一校舍東華三院蔡榮星小學：四年級

當局提醒，因應強制檢測公告而須進行強制檢測的人士必須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，以符合強制檢測的要求，而幼童則可繼續以糞便樣本進行檢測。連同各社區檢測中心，政府指全港各區明日合共有27個社區檢測中心或流動採樣站，為須接受強制檢測的人士提供免費服務。

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