強制檢測｜11個指明地方被納入公告名單 (附日期)

本港今日(14日)多11個地點被納入強制檢測公告，相關指明人士需要在9月16日或之前完成病毒測試。食物及衞生局表示，受檢人士若在9月12日至9月14日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

強制檢測｜涉變種病毒非本地確診的指明地方

當局表示，因應早前一宗涉及L452R變異病毒株而曾於香港居住的非本地確診個案，下列指明地方已被納入強制檢測公告，為審慎起見，已完成接種新冠疫苗的人士將不獲豁免：

⚫ 跑馬地體育道3號香港足球會2樓香港足球會咖啡廳：8月27日07:30至11:30

⚫ 灣仔摩理臣山道9號天樂廣場7樓Pinnacle Performance：8月27日06:00至08:00

強制檢測｜爆發上呼吸道感染的學校

由於9間學校爆發上呼吸道感染及/或流感樣疾病個案，而有關疾病與新型肺炎相似，為謹慎起見，當局已把6間學校及3間學校的指明級別納入強制檢測公告。

於9月1日至9月14日期間，曾身處下列學校逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，必須於9月16日或之前接受檢測，若使用衞生防護中心派發的樣本樽進行檢測，則須於9月18日或之前交回：

⚫ 大埔大元邨泰德樓三樓309-316室東華三院洪王家琪幼稚園

⚫ 大埔南坑頌雅路松嶺村匡智會匡智松嶺學前兒童中心

⚫ 青衣青綠街5號天主教聖多默幼稚園

⚫ 旺角海富苑海寧閣B及C翼地下救世軍海富幼兒學校

⚫ 大埔安埔里2號新興花園地下明雅中英文幼稚園

⚫ 沙田隆亨邨隆亨社區中心6樓香港基督教女青年會隆亨幼兒學校

至於下列學校，須強制檢測的則只有就讀指明級別的學生及曾面授該等指明級別學生的指明老師，包括但不限於全職、兼職和替假老師：

⚫ 荃灣城門道2號寶血會思源學校就讀二年級

⚫ 元朗元朗舊墟路29號鐘聲學校就讀一年級

⚫ 火炭麗禾里3A號沙田小學就讀一年級

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